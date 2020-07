Sold out de los 1.000 pases exclusivos para la apertura de la Freshly Store en Madrid Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 13:15 h (CET) El 27 de julio a las 16 horas da comienzo la Pre-opening Week que durará hasta el 2 de agosto. La Freshly Store estará ubicada en la calle Fuencarral, 46, en pleno corazón de Madrid. La marca ha hecho SOLD OUT agotando los 1.000 pases exclusivos en 5 horas para la Pre-opening Week Freshly Cosmetics, la marca de cosmética natural más innovadora del momento, abre las puertas de su primera tienda en Madrid el próximo 27 de julio a las 16h. La localización elegida es la calle Fuencarral, 46, en pleno centro de la capital y enmarca una de las aperturas más esperadas desde que la compañía inaugurara su primera Freshly Store en Barcelona el pasado mes de octubre. A partir del 27 de julio a las 16h hasta el 2 de agosto se llevará a cabo la pre-opening week durante la que la marca ofrecía 1.000 pases exclusivos con regalo y descuento para los que reservasen su cita en la página web de Freshly Cosmetics. Una vez más, la marca vuelve a superar sus expectativas y ha hecho SOLD OUT agotando los 1.000 pases exclusivos en 5 horas. A partir del 3 de agosto, los que se hayan quedado sin pase exclusivo, podrán descubrir, con aforo limitado, la nueva Freshly Store en Madrid y disfrutar de los descuentos sin cita previa. El equipo de Freshly Cosmetics lleva trabajando desde hace meses para cumplir con todas las medidas de seguridad para que todos aquellos que visiten la Freshly Store puedan disfrutar de la experiencia con total tranquilidad.

La localización de la Freshly Store, C/ Fuencarral, 46 de Madrid, no es casual, se trata de una de las calles comerciales más importantes de la capital. El diseño de la Freshly Store vuelve a correr a cargo del estudio Cul de Sac, que ya se encargó de la tienda de Barcelona y supone un paso más allá para la marca, un concepto revolucionario no sólo a nivel de diseño con materiales sostenibles y reciclados, sino a nivel experiencial para el cliente.

Por primera vez, se podrá comprar Freshly en persona en Madrid, ya que la nueva tienda de la Calle Fuencarral, 46 incluye todos los productos de las marcas Freshly y Freshly Kids pero además contará con un nuevo espacio dedicado exclusivamente a Identy Beauty, la innovadora marca de maquillaje natural de Freshly Cosmetics.

Además de los 1.000 pases exclusivos ya agotados con regalos y descuentos, se sortearán dos pases exclusivos donde habrá dos ganadores que podrán viajar a Madrid con un acompañante para conocer la Freshly Store en primicia. La marca se está preparando para celebrar su llegada a la capital, y tal como afirma Elena Herrera, Brand Manager de Freshly: “Llevamos mucho tiempo trabajando en la Freshly Store para que nuestros clientes puedan comprar Freshly en persona en un espacio único en Calle Fuencarral, 46 y es que el futuro de la cosmética llega a Madrid. El lunes 27 a las 16h arrancamos con la Pre-opening Week será una semana donde se podrá comprar Freshly cómodamente, poniendo en el centro la seguridad y el bienestar de nuestros clientes mediante la cita previa asegurando un asesoramiento y atención personalizada y, además, podrá disfrutar de descuentos en todos los productos de cosmética, incluido nuestra marca de maquillaje Identy Beauty que se estrena a pie de calle en un espacio exclusivo dentro de la tienda".

