Grandes consejos y tips para ligar por internet según Tinder-Plus.com

¿Se quiere ligar por internet pero nunca se triunfa? ¿No se sabe cómo comunicar o por dónde comenzar una conversación? En este comunicado explican cómo ligar por internet de manera sencilla. Para tener triunfo en la búsqueda del amor, cualquier persona debe hacerse ver como un individuo con características interesantes y que destaquen frente los otros. Esto es vital para tener la atención de esa chica o chico por el que se siente atracción Utilizar los piropos con sutileza

Cualquier persona quiere oír expresiones positivas que fortalezcan su autovaloración. Sin embargo, hay que ser sutil puesto que se podría agobiar a la otra persona.

Lo ideal es decir algo servible y correspondiente, puesto que indudablemente se va a despertar el interés en esa persona. Por eso una de las formas más óptimas de tener triunfo, es usando varios cumplidos sinceros. Por ejemplo: “Tan joven y tan atractiva. ¿De verdad tiene esa edad? ¿Y qué pacto hiciste con el diablo?”

No escribir todo el rato

Para impresionar no es requisito escribir largos mensajes, tener en cuenta que el propósito es dejar de estar soltero y no buscar trabajo. Por eso se sugiere utilizar mensajes claros y optimistas para coquetear, con solamente tres o 5 oraciones bien desarrolladas para llevar a cabo una pregunta o ofrecer una respuesta, es más que suficiente para mostrar que se está verdaderamente interesado.

Siempre tener buen humor

Este consejo es primordial. Si se es positivo y amigable se atrae siempre a personas que estén en este estado emocional. Tener buen humor es obligatorio para ganarse la seguridad y a un más si se habla de ligar por un chat. Eso sin mencionar que este elemento va a ayudar a sostener el interés hasta conseguir tener esa ansiosa primera cita.

Tener claro lo que se busca

Cuando se encuentra el sitio web o app para ligar,es muy importante tener claro cuales son las intenciones y comunicarlas a la otra persona. No importa si se busca una relación seria, una relación esporádica o incluso una amistad, la otra persona debe saber en todo momento lo que se busca (para que luego no se produzcan enfados ni rencores).

Ser sincero

"Cuando un individuo mantiene una conversación por chat es porque le gustas, quizás fue la foto o la especificación de perfil que le haya entusiasmado, por eso lo ideal es que desde un primer instante sea sincero", recomiendan. La honestidad es primordial en el momento de ligar por Internet, hay que tener en cuenta que separa una pantalla, lo cual ya significa una barrera.

Muchas personas mienten con respeto a su físico en el momento de ligar en la red y en el momento del acercamiento cara a cara causan decepción.

Transmitir emociones

Comunicar emociones por Internet es un poco difícil, pero no es realmente imposible. Lo ideal es ofrecer actividades para intimar más con esa persona (como bailar, salir a comer, ir al cine o viajar). Según varios estudios, se ha sacado la conclusión, que la gente que le dan consideración a las emociones tienen más opciones de ligar en línea, puesto que a varios le atraen un individuo que les impulsa emocionalmente.

Pensar bien en el primer mensaje

Por ahí comentan que la primera impresión es la que vale, por eso tener precaución al comenzar un chat con una persona, ya que no únicamente lo realizará el, sino que lo harán muchos más. Por eso mostrarse tal como uno es en la conversación, original, y no hablar de temas polémicos (ya que pueden llevar al fracaso).

En la situación de que sea hombre no centrarse en hacerle ver a la chica lo guapa que es, porque a lo mejor ella ya lo ha notado, tampoco se le sugiere que inicie un mensaje pidiendo encuentros sexuales, puesto que se corre el peligro de que la otra persona abandone el chat.

