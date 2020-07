Decoración de jardines con piedras, paso a paso según comodecorareljardín.com Comunicae

martes, 21 de julio de 2020, 12:03 h (CET) La decoración de jardines es una práctica que puede caer peligrosamente en la monotonía del espacio. Esto se puede considerar una amenaza para el atractivo del jardín. Ahora, si un elemento puede romper con este carácter plano del decorado, es el uso de piedras en su contorno Además, es de manipulación sencilla, pero que seguramente, requiere de mucha paciencia y concentración en el proceso. "Si se considera una persona creativa, tendrá la oportunidad de desempeñar esta habilidad manual, además de embellecer espacios exteriores del hogar como nunca antes", recomiendan.

Recordar los materiales imprescindibles, como lo son la gravilla, tijeras, la tela antipasto, las piedras, una porción de cemento blanco, y otra más de polvo fino. Reunidos todos, se estará preparado para construir un decorado propio con piedras. Es recomendable utilizar piedras blancas, ya que resaltan mucho más, en contraste con la flora que use. Tomar en cuenta antes de comenzar un jardín, que se debe plantear qué tipo de espacio se está creando. Es factible, para que la personalidad se refleje en el diseño, entender cuál es su finalidad, sea un espacio para la relajación y contemplación en soledad, o bien para reuniones del fin de semana.

Definir el espacio a decorar, y tapizarlo

A la hora de saber como decorar el jardín con piedras debe ser elegido de forma estratégica. Si se tienen espacios de paseo para hacer jardines modernos con piscina, es de gran relevancia capitalizar esos espacios, para posicionar el diseño de piedras. Así, podrá ser visualizado el proyecto acabado por cualquier visitante. Una vez se tenga la locación asegurada, tomar la tela antipasto, preferiblemente de color oscuro, y extenderla sobre la tierra, dentro de una medida al gusto. Puede ocurrir, que el corte deje algún espacio sin cubrir que interese, tener a mano unas tijeras para cortar el pedazo de tela a medida, y así cubrir la zona de interés.

Ubicar las piedras encima de la tela

Una vez que el material se ha extendido, se procede a colocar las piedras. Este es un momento que queda sostenido a la creatividad, en el sentido de que se debe reflexionar la forma en que se quieran distribuirlas. Es posible apilarlas en filas onduladas, o alinearlas en zigzag. Todo depende del gusto y percepción en esta etapa. Cuando se haya determinado, y utilizado el centro de toda la superficie que yace sobre tierra, usar piedras para bordear una línea que delimite el pasto del espacio dónde se está trabajando.

Sacar la tierra de los espacios que se eligieron para las plantas

Una vez se hayan realizado los diferentes cortes, se debe dedicar a sacar con una pala pequeña una cuota pequeña de tierra, en la que se pueda posteriormente colocar las raíces de la planta, y cubrirlas con la tierra sustraída. Recordar que la profundidad de esta excavación, debe ser proporcional al tamaño de las raíces en cuestión, solo así se logrará tener uno de esos jardines con encanto.

Preparación del cemento con polvo fino

El cemento requiere una preparación previa en la que se debe mezclar con el polvo. Lo que se debe hacer, es servir media taza de cemento en un recipiente, sumando posteriormente media de polvo fino. Finalmente, se toma una porción equivalente de agua, y se procede al mezclado. El uso del polvo con el cemento, ayuda a que el color no sea tan grisáceo, y sea mucho menos perceptible con las piedras blancas. La mezcla se debe hacer hasta que el material quede espeso y sin grumos.

Y ahora, manos a la obra.

