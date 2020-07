El 22% de los usuarios apuesta por la compra de una moto eléctrica

El 53% de los encuestados tienen intención de comprar una moto en los próximos meses. Esto es lo que se desprende de la encuesta realizada por motos.net, portal de referencia para la compra y venta de motocicletas en España, a sus usuarios. Con ello se busca hacer una radiografía de cuál es la intención a la hora de comprar una moto, las preferencias o dónde y cómo la adquiere, entre otros.



Un dato llamativo que arroja este estudio, es el que se refiere al tipo de motor de las motocicletas: el 22% de los usuarios de motos.net apostaría por una moto eléctrica (dato obtenido tras la conocerse la inclusión de las motocicletas y scooters eléctricos dentro del plan de ayudas del Plan Moves II). El 78% continuaría escogiendo una con motor tradicional de combustión.



Los principales motivos que alegan los usuarios que no apostarían todavía por una moto eléctrica son: la falta de autonomía de las motos eléctricas, todavía consideran que el entorno en el que se mueven no dispone de los suficientes puntos de recarga, el elevado precio en comparación con las de combustión, y la predilección y apego que sienten al conducir una moto tradicional que consideran que no sería igual que una eléctrica.



En cuanto a la moto que los usuarios comprarían, un porcentaje levemente superior a la mitad, un 50,3% de los encuestados, optaría por un ciclomotor de ocasión, mientras el 49,7% se decantaría por una moto nueva.



El 35% de los usuarios compraría su moto de una forma 100 x 100 online

Otro de los datos que llama la atención del estudio de intención de compra es el de la vía por la que los usuarios adquirirían su moto. El 35% asegura que lo haría a través de un proceso 100x100 online, mientras el 65% recurriría a los canales tradicionales.



La compra online todavía es una opción minoritaria entre los usuarios, y los principales motivos son el no poder ver presencialmente el producto así como no poder probar la moto antes de comprarla.