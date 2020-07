Lanalden recibe con Bainet el premio al Mejor Proyecto a la Innovación Tecnológica en Customer Engagement Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 18:12 h (CET) El área Digital Business de Lanalden obtiene este galardón junto a Bainet por la estrategia de marketing digital para la creación de Cocinatis.com. Un proyecto que más allá de diseñar una web de recetas de cocina optimizada, se apoya en la combinación de estrategias de afiliación y gamificación para la retención de los usuarios. El premio reconoce la innovación aplicada y su capacidad para fidelizar. Entre sus extras, destacan las tecnologías de procesamiento de voz para la búsqueda y lectura de recetas El área Digital de Lanalden obtiene junto a la productora Bainet, el premio al Mejor Proyecto de Innovación Tecnológica de Customer Engagement, en la edición 2020 de los Platinum Contact Center Awards. El galardón reconoce la innovación en la estrategia aplicada para el desarrollo de un proyecto Web de gastronomía y recetas de cocina, que combina la afiliación y la gamificación para la aumentar la capacidad de captación y retención de usuarios a través de contenidos centrados y personalizados para el usuario y un sistema de juegos e incentivos que aporta un extra a la experiencia.

La plataforma cocinatis.com es un desarrollo mobile-first PWA que se consolida en usuarios en tiempos en los que la cocina cobra mayor protagonismo en los hogares y de una manera mucho más acentuada durante el confinamiento. Partiendo desde cero, el crecimiento de usuarios ha sido exponencial y ha superado los 50.000 diarios en tiempo récord.

Grupo Bainet, especialista en la producción de contenidos audiovisuales, es conocida por formatos televisivos de éxito como "Karlos Arguiñano en tu cocina", "Cocina Abierta", "Bricomanía", "Decogarden", ya venía trabajando los contenidos digitales en Hogarmanía, pero buscaba un nicho de diferenciación entre las Webs de recetas de cocina. Para ello, centrarse en el usuario y no en el contenido en si, ha sido la clave. Los objetivos principales: ser capaces de generar conocimiento del usuario, construir otras formas de monetización y crear comunidad.

Así, desde la propia estrategia SEO (orientada a las búsquedas por voz) y UX para crear la arquitectura Web hasta la infraestructura analítica implementada, que permite monitorizar con detalle los intereses de los usuarios, clasificarlos en Buyer Persona y reaccionar al comportamiento de la audiencia mediante propuestas de gamificación e interacción, hasta la aplicación de las estrategias de afiliación para la monetización del proyecto sin necesidad de recurrir de manera exclusiva a la publicidad. Todo ayuda a construir comunidades de usuarios y hacer que la relación usuario-web no quede en una única visita. Entre las funcionalidades extras que contribuyen a mejorar la experiencia del usuario, están las tecnologías de procesamiento de voz aplicadas a la búsqueda de recetas, el contenido leído para no tener que tocar el dispositivo mientras se cocina y la personalización en las distintas modalidades de búsqueda de contenido que, a su vez, permiten estudiar al usuario. La estrategia de gamificación, por su parte, se apoya en la preclasificación de las distintas tipologías de usuarios, para acercarse a ellos mediante una propuesta activa de interacción en comunidad.

Lanalden Digital Business se reafirma con este reconocimiento en el éxito de la aventura de crear una agencia de Marketing Digital dentro de un Contact Center, mostrando su profesionalización tecnológica en un equipo que ha duplicado su tamaño y volumen en apenas cuatro años.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.