Perchas Gordo: 15 consejos para organizar un guardarropa hecho por un profesional

Con las prisas de cada día, se termina dejando de lado las tareas domésticas "menos importantes" para poder descansar unos minutos. En el caso del armario, el problema de dejarlo sin un orden definido es lo que puede generar en un futuro: el caos, la revuelta de la ropa. Antes de percibir este peligro, el daño ya está hecho, con todo ya fuera de lugar Según PERCHAS GORDO, reconocida empresa fabricante de perchas con amplia experiencia en el mundo de la organización y colocación de la ropa y los otros objetos almacenados, explican que es importante saber que los objetos no tienen absolutamente nada contra nadie. Y con unos pocos minutos al día - o un día entero – se puede poner todo en orden y deshacerse de todo el desorden.

Para ayudar en esta tarea, no tan difícil, Aquí se aportan unos importantes consejos.

Según profesionales consultados, mantener la casa en orden "aporta a la persona una sensación de bienestar, de calidad de vida, ya que vivir con el desorden es muy estresante. Cuando el espacio, ya sea personal o profesional, está organizado, se ahorra tiempo, y esto ya trae una buena sensación. Es horrible perder horas buscando un traje, un documento o pasar el fin de semana limpiando el desorden" por eso es interesante descubrir la ventajas de utilizar perchas así como unas pautas de orden y limpieza en el vestuario.

15 consejos profesionales para organizar el vestuario

La mayor dificultad de la que se quejan las personas es definir el espacio adecuado para cada tipo de pieza. Y la pregunta que más surge es ¿cómo lidiar con la humedad y qué ropa debe o no debe ser colgada en las perchas?

Aquí se aportan los consejos de profesionales del orden con los mejores beneficios de ordenar un armario:

Hacer descartes anuales

Comprender cómo "desenredar", "momento de desapego" o como se decida. Lo que importa es separar un momento para decidir qué se queda y qué debe seguir un nuevo camino (reciclaje). Si se está apegado a los objetos y la ropa, aquí está la fórmula para hacer la vida más fácil: dividir todo en categorías:

- Tirar: este grupo incluye objetos rotos que han perdido su utilidad, ropa muy vieja. No regalar las piezas malas. Si uno no lo pondría por el estado en que está, tampoco le quedará bien a nadie más.

- Donar: ¿Se ha ganado o perdido peso y la ropa ya no queda bien? Haz una buena acción y facilita la vida de alguien más con piezas que alguna vez han sido útiles, pero que hoy sólo ocupan espacio. Si no se está seguro de si se quiere conservar la ropa, es importante pensar en si se ha usado en el último año. ¿Se ha hecho? Se debe pensar dos veces. ¿No es así? Donación.

- Quedárselo: esa parte está de vuelta en el armario. La ropa actual, que queda bien, que tiene una buena caída y está en buenas condiciones. Estos tienen un pase de armario gratis.

Cada cosa en su lugar

Determinar los espacios para los artículos y la ropa, para que pueda mantener cada pieza siempre en el mismo lugar definido y la organización permanecerá.

Colocar etiquetas de identificación

Las etiquetas hacen que sea demasiado fácil volver a poner todo en su sitio, sobre todo si no se tiene el hábito de devolver siempre algo al mismo lugar, por ejemplo, porque no se puede recordar dónde estaba o qué esquina es la más apropiada para ello. Además, es una forma de contar con la ayuda del personal de la casa e incluso de un ayudante. Con el uso de las etiquetas, ya no se tiene esa excusa de "no se sabe dónde guardar".

Estandarizar las perchas

La estandarización de las perchas colabora mucho a la cuestión visual y facilita la colocación. "Para abrigos, trajes y ropa de fiesta, lo ideal es usar perchas específicas. Son diferentes y pueden alterar un poco el aspecto, pero mantienen mejor los tejidos, evitando deformaciones".

Proteger las piezas delicadas

Proteger la ropa de fiesta y otros de las telas más finas con fundas. Si el armario es lo suficientemente alto, se debe guardar los vestidos en el espacio más grande del armario para que no tengan la barra doblada. Si el guardarropa no es lo suficientemente alto, colocar la ropa de fiesta doblada por la mitad en la cintura en perchas que no dejen que la prenda se deslice, como las de terciopelo. Lo ideal es que no sólo los vestidos, sino toda la ropa de fiesta se guarde en el lateral de los armarios, de manera que las piezas permanezcan juntas y no se muevan todo el tiempo, lo que ayuda a la organización y conservación de estas prendas más delicadas.

Limpiar y desinfectar los zapatos

El mundo ideal sería tener un zapatero a un lado, fuera del armario. Pero si no hay espacio para ello, no hay problema. La forma correcta de mantener un zapato (¡incluso en el zapatero!): primero, se debe dejar que el zapato respire. Tan pronto como se quite de los pies, dar un poco de tiempo para "tomar un poco de aire". Se debe pasar un pequeño cepillo por los lados y las suelas, para quitar el polvo y la suciedad que se pegan en la calle. Puede que incluso sorprenda descubrir que se ha pisado un chicle. Es mejor quitárselo antes de guardarlo y no terminar ensuciando los otros pares.

Cuidar cada pieza según las instrucciones del fabricante

"Usado, lavado, nuevo”. Para que la pieza sea nueva, el lavado debe seguir exactamente las instrucciones del fabricante. Esto se debe a que cada tejido tiene un tipo de trama (más fina, más gruesa, más abierta, cerrada, entre otras), además de que una siempre es más delicada que la otra. Así que, antes de tirar todo en la máquina, es importante leer las etiquetas. Añadir los que son iguales, elegir un programa de lavado que sea adecuado para ellos también.

Hidratar las prendas de cuero

Después de seis meses - o más - guardados en el fondo del armario, es hora de usar esa chaqueta de cuero. Y luego se nota que no se ve muy atractivo, con algunos puntos blancos. Una hermosa pieza de cuero es una que casi brilla. Pero para eso, se necesita algo de cuidado. La hidratación del cuero es bastante simple. Pasar un paño húmedo sobre toda la prenda es importante. Luego, un paño seco (nunca se debe dejar la prenda mojada para guardarla). El último paso es pasar un paño o una almohadilla de algodón con aceite de almendras. Después de secarse, se puede volver al armario.

Abuso de los organizadores

Las baldas son 100% bienvenidas, al igual que las cajas esta solución es muy habitual en el orden de la ropa en comercios junto al uso de perchas. También hay organizadores específicos, como pañuelos y corbatas, que pueden utilizarse según la cantidad, como se aconseja al organizador personal.

Usar la creatividad para reutilizar los productos con otras funciones como organizadores

Así que todo se reutiliza, incluso en el momento de la organización. Poner la creatividad en acción y reutilizar estos productos.

Cestas x cajas. ¿Qué es mejor?

Las cestas son tan buenas organizadoras como las cajas, pero siempre se recomienda un tipo específico dependiendo de la situación. Para las áreas de servicio y cocina, el organizador personal recomienda las opciones de plástico. En la zona íntima, cestas de mimbre o de tela.

Cambiar la ropa de la temporada

La mejor manera de cambiarse de ropa en el cambio de estación es optar por cajas de plástico transparente, con pequeños agujeros para la circulación del aire. Las bolsas de plástico de la bolsa espacial son super indicadas y deben estar en la parte superior del armario.

Ropa de cama

Hay una forma muy fácil de encontrar el conjunto coordinado. ¡Y no es magia! El profesional enseña la táctica: mantener todas las piezas del juego juntas y dobladas. Colocar las fundas de las almohadas y la sábana inferior dentro de la superior, formando una especie de "paquete".

Los sombreros y gorras no necesitan arrugarse

Cualquier esquina servirá. Se pueden guardar en maletas, nichos, cajas, baúles (incluyendo los de la cama). Si se tiene poco espacio, se puede poner uno dentro del otro para evitar amasar.

Mantener el orden diariamente

Después del vestuario organizado, la mejor manera de mantener todo en su lugar es el mantenimiento diario. No se debe dejar nada fuera de lugar. Se puede poner un lugar para cada cosa y tan pronto como sea posible se debe colocar cada pieza en su lugar.