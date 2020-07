Las tareas domésticas y la importancia de contratar una agencia de servicio doméstico por Servicio Doméstico AG Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 18:04 h (CET) Los cuidadores de personas mayores y las empresas de servicio doméstico son figuras profesionales que ahora acompañan en la vida diaria, proporcionando una valiosa ayuda para la gestión de la vida privada Elegir a las personas adecuadas para cuidar de los seres queridos no es fácil, pero al mismo tiempo es muy importante para el bienestar y la serenidad de la familia. Ofrecer asistencia en esta delicada área requiere un enfoque profesional cuidadoso no sólo del empleado sino también del empleador de ahí lo interesante de contratar una agencia de servicios domésticos.

Así que la gente a menudo se pregunta:

¿Cómo y por qué regularizar al trabajador?

¿Qué documentación se necesita?

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de contar con personal calificado?

¿Cuánto cuesta contratar a una empleada doméstica? Para responder a estas preguntas es fundamental recurrir a profesionales preparados de agencias de servicios domésticos, capaces de enmarcar la situación a 360° y dispuestos a apoyar a las familias en toda la dinámica contractual y administrativa que se desencadena al contratar a un asistente familiar, así como a seguirlos en la gestión de la relación de trabajo.

Cabe destacar que el aumento de la población de edad avanzada y el ingreso de muchas mujeres en el mercado laboral, ha dado lugar a importantes cambios económicos, sociales y culturales y los estudios realizados hasta ahora muestran una creciente demanda de servicios de colaboración doméstica.

Cabe reiterar también que la mayor parte del personal necesario procede de países orientales como filipinas, a menudo sin documentos en regla, lo que constituye la razón principal de la imposibilidad de concertar un contrato ordinario por lo que es importante contratar a través de una agencia de servicios domésticos.

Sin embargo, sucede casi normalmente que el desconocimiento del tema y por tanto la falta de información por parte de las familias, que también tienen la absoluta necesidad de colaboración, los lleva a no dar paso a tal situación de irregularidad, y deciden recurrir a personal no fijo y por tanto sin posibilidad de celebrar un contrato legal.

Dada la expansión de la demanda de trabajadores domésticos, existe la posibilidad real de un escenario positivo en el que se pueda desarrollar un aumento útil y correcto de los negocios para las familias y los empleadores.

Esta configuración también permitiría al Estado ahorrar en costes sociales y a la categoría femenina avanzar en el mercado laboral.

Ante esta perspectiva tan favorable, surge cada vez con más fuerza la necesidad de conocer y poder contar a los extranjeros presentes en el territorio como sinónimo de seguridad y estabilidad siempre a través de una agencia de servicio de doméstico.

Para que estos problemas, a menudo confusos y no fáciles de interpretar, puedan resolverse correctamente y de forma totalmente transparente, la presencia y el apoyo del consultor experto a través de una agencia es de fundamental importancia.

Es el vínculo perfecto entre las partes (familia, empleador, trabajador), en un sector bastante delicado, que además del trabajo diario de oficina tiene la prerrogativa de transmitir su profesionalidad y confianza a quienes solicitan o prestan asistencia.

Las características de una agencia de servicios domésticos

Una agencia de servicios domésticos, presenta una fórmula multisectorial que implica el uso de diferentes figuras que pueden ayudar a las familias en diversas actividades diarias.

Las principales actividades propuestas por un organismo de este tipo son:

Cuidado de personas mayores y asistencia a los discapacitados: tanto en el hogar para las actividades diarias como en el campo de la medicina.

El cuidado de los ancianos también puede convertirse en una carga financiera. Las parejas en las que uno de los miembros cuida del otro tienden a ser excesivamente pobres. A veces un cuidador familiar que trabaja necesita dejar su empleo a tiempo completo o reducir las horas de trabajo para cuidar de los ancianos.

Los cuidadores a menudo pueden sentirse tranquilos o aprender información o estrategias útiles sobre la atención de los médicos, enfermeras, trabajadores sociales o cuidadores geriátricos.

Además, se pueden adoptar las siguientes medidas para prepararse para atender a los ancianos y evitar el agotamiento psicofísico del cuidador:

Cuidar de las necesidades físicas, emocionales, recreativas, espirituales y financieras.

En los momentos apropiados, pedir ayuda con el cuidado o el apoyo psicológico de otros parientes y amigos.

Evitar interpretar cualquier comportamiento difícil u hostil de los ancianos como un ataque personal. Servicios domésticos para la gestión de la casa, con actividades como: limpieza de la casa, compras diarias o preparación de comidas.

Servicios de niñera.

Servicios generales como: transporte de discapacitados y ancianos en coche, en ocasiones específicas, asistencia burocrática y fiscal, recogida de medicinas o reserva de visitas de especialistas, servicio de canguro, después de la escuela para los niños o apoyo a los extranjeros en España. Hay realmente muchas actividades que se pueden llevar a cabo a través de esta agencia multifacética.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.