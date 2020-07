Adecco busca 45 personas para Atención al Cliente en una empresa de logística internacional en Barcelona Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 17:32 h (CET) Se precisan perfiles bilingües en alemán, rumano e inglés; alemán, árabe e inglés; y alemán e inglés. Se trata de una gran oportunidad para todos aquellos que quieran desarrollar su carrera y mejorar sus habilidades de comunicación, y que quieran formar parte de un equipo joven, internacional y dinámico en una compañía líder Una importante empresa de logística internacional busca 45 personas para incorporarse al departamento de Atención al Cliente en El Prat De Llobregat (Barcelona).

El proceso de selección de las 45 incorporaciones previstas estará capitaneado por Adecco, líder mundial en la gestión de recursos humanos, que se encargará de cubrir las vacantes.

De esta forma, Adecco seleccionará a 45 personas con habilidades orientadas al cliente y que estén buscando nuevas oportunidades dentro del entorno internacional. Una gran oportunidad para todos aquellos que quieran desarrollar su carrera y mejorar sus habilidades de comunicación, y que quieran formar parte de un equipo joven, internacional y dinámico en una compañía líder de su sector.

Las personas que quieran acceder a la oferta deberán cumplir varios requisitos, principalmente el conocimiento de idiomas. Se precisan perfiles bilingües en alemán, rumano e inglés; alemán, árabe e inglés; y alemán e inglés. Además, los idiomas adicionales se considerarán un plus. Igualmente, se precisan conocimientos informáticos (paquete Office) y se valorará experiencia previa en Atención al Cliente.

La misión de los empleados en esta empresa de logística líder es motorizar las rutas de los conductores a través de un sitio web e identificar los riesgos para poder prevenirlos (semáforos, porcentaje de tráfico, etc.), comunicación diaria con los conductores y darles soporte en sus rutas, realizar informes y evaluaciones del logro de objetivos.

Los perfiles seleccionados recibirán formación especializada, una jornada de 40 horas a la semana, turnos en rotación y un salario medio de 21.000 € anuales.

Los/as interesados/as pueden registrarse en las ofertas a través de www.adecco.es en los siguientes links:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/customer-service-with-german-and-romanian?ID=0bc34d14-c8e6-4268-a8ae-940ff1defd3c

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/customer-service-with-german-and-arabic?ID=ca9b4550-7bb1-4e0b-8cdd-05556e43c43e

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/customer-service-with-german-el-prat?ID=3678a6f2-fe46-4e8d-807d-2276bd0bc102

Grupo Adecco

Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los recursos humanos. En Iberia en 2019 han facturado 1.163 millones de euros. Llevan 38 años en el mercado laboral español realizando una labor social diaria que les ha situado como uno de los 10 mayores empleadores en España y llevan 7 años consecutivos en el top 10 de las mejores empresas para trabajar en España según Great Place to Work, siendo la única empresa de RRHH en el último ranking del 2020. Sus cifras hablan por ellos: en el último año han empleado a casi 129.000 personas en España; han contratado a más de 37.772 menores de 25 años. Han contratado a casi 20.000 personas mayores de 45 años y han formado a más de 56.000 alumnos.

A través de su Fundación, en el año 2019 han orientado y acompañado a 22.750 personas que se encontraban en situación de riesgo de exclusión social (personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género y/o con responsabilidades familiares no compartidas, personas mayores de 45 años paradas de larga duración y otras personas en situación de exclusión social).

Desde que comenzó su labor han realizado en España más de 10 millones de contratos. Invierten 8 millones de euros en la formación de trabajadores y el 28% de sus empleados consigue un contrato indefinido en las empresas cliente. Todo ello gracias a una red de más de 300 delegaciones en España y a sus más de 1.900 empleados. Para más información visita supágina web www.adeccogroup.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.