Nace IASE, la primera entidad certificadora a nivel mundial en ESG

lunes, 20 de julio de 2020, 16:28 h (CET) IASE promueve las certificaciones en ESG más reconocidas del mercado, con carácter global, cuenta con el respaldo de mas de 25 países, entre los que se encuentran España, Alemania, Reino Unido, Francia, China, India, EEUU, Canadá, México Colombia o Sudáfrica. IASE está presidida por el español Javier Manzanares Allen, Deputy Executive Director del Green Climate Fund, el mayor fondo climático del Mundo La situación COVID-19 ha provocado una aceleración a nivel mundial de una reflexión generalizada que ya era latente con anterioridad, en relación a la gran responsabilidad de las empresas, que deben afrontar con eficiencia y visión a largo plazo la gestión de la crisis provocada por la pandemia. Un escenario en el que las palabras “ESG” se hacen más necesarias que nunca. Lo cierto es que la inversión en políticas de ESG (medioambientales, sociales, de gobernanza y de género, por sus siglas en inglés), se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del crecimiento corporativo sostenible de las empresas y de la creación de valor para sus accionistas y para la sociedad en general. Un compromiso social empresarial cada vez más patente e imprescindible.

En ese sentido, el 18 de mayo de 2020, 155 empresas con una capitalización de mercado conjunta de más de 2,4 billones de dólares de los EE.UU. y que representan a más de 5 millones de empleados, han firmado una declaración en la que instan a los gobiernos de todo el mundo a alinear sus esfuerzos de ayuda económica y recuperación de COVID-19 con los últimos avances científicos en materia de sostenibilidad y cambio climático.

Para hacer frente a crisis globales como a la que se está enfrentando la sociedad, se debe trabajar juntos como comunidad internacional para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Hoy en día, las empresas están liderando el camino para impulsar políticas ambiciosas basadas en la ciencia y la tecnología y poder así consolidar un modelo sólido y sostenible de crecimiento.

Las tendencias más destacadas dentro del ESG abarcan el cambio climático, la innovación, la conciliación laboral y la diversidad de género e incluso las poblaciones indígenas; ámbitos tan diferentes como necesarios, que precisan de profesionales con capacidades más flexibles y adaptables, y que consigan un impacto positivo en la sociedad, la empresa y el medioambiente.

En este contexto, es imprescindible la existencia de IASE (International Association for Sustainable Economy), la primera Asociación a nivel mundial que certificará a los profesionales en materia de ESG, mediante procesos de formación 100% on line utilizando tecnologías de vanguardia para un aprendizaje eficiente, flexible y en constante proceso de actualización.

IASE se constituye como la principal institución certificadora internacional para todos los profesionales en el ámbito de ESG y, así, ayudar a fomentar la confianza de las empresas, clientes, proveedores y otros stakeholders en materia de conocimientos, aptitudes, aprendizaje permanente, comportamiento y ética.

IASE, con presencia en más de 25 países, da cobertura y promueve servicios de certificación a más de 2/3 de la población mundial a través de una formación muy especializada, y tiene la intención de continuar creciendo, ampliando las geografías en las que estará presente.

Con sede en Londres, está presidida por el español Javier Manzanares Allen, un alto ejecutivo con gran reconocimiento en el sector a nivel mundial y que, actualmente ocupa el cargo de Deputy Executive Director en el Green Climate Fund. Cuenta asimismo con dos Vicepresidentes, el sudafricano, Godfrey Nti, un profesional con 22 años de experiencia en consultoría estratégica para empresas, Director Ejecutivo del Instituto de Planificación Financiera (FPI) y que, a nivel internacional, ha ocupado cargos como el de Presidente del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de FPSB; y con la representante de Rumanía y Vicepresidenta, Carmen Micu, una alta ejecutiva con más de 25 años de acreditada experiencia empresarial.

En palabras de Javier Manzanares, Deputy Executive Director del Green Climate Fundador y Presidente de IASE International, “IASE se convierte a partir de ahora en la referencia en ESG a nivel internacional, y aspira a profundizar en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad a través de sus certificaciones profesionales, y en un entorno de innovación continua”.

En ese sentido, IASE, cuyos miembros cuentan con una relevante experiencia en el ámbito de las certificaciones académicas profesionales, se erige como la referencia en el ámbito de las certificaciones ESG, tiene presencia en más de 25 países.

IASE promoverá a través de sus dos certificaciones académicas (dirigidas al sector financiero y al sector empresarial respectivamente) la formación de profesionales para que cuenten con las competencias necesarias en materia de sostenibilidad, inclusión social y gobernanza en todos los ámbitos de la sociedad (gobiernos, empresas, administraciones públicas, comunidades, ONG´s).

Las certificaciones de IASE han sido diseñadas con la colaboración de profesionales y académicos altamente experimentados en el ámbito ESG y provienen de múltiples geografías e industrias.

La Asociación dispone de dos tipos de certificaciones, que gozan del máximo prestigio y reconocimiento para quienes buscan demostrar su compromiso en materia de ESG, cumpliendo además con el código ético de IASE:

- International Sustainable Finance Certification dirigida al sector financiero, y con especializaciones en el sector de seguros, cajas de ahorro y microfinancieras.

- International Sustainable Business Certification, dirigida al sector empresarial.

Podrán optar a las certificaciones ISF e ISB promovidas por IASE aquellas personas de diferentes perfiles profesionales que deseen a través de una formación de excelencia adquirir las competencias y conocimientos en materia ESG imprescindibles para conocer y cumplir los códigos éticos y de gobernanza exigibles en el nuevo entorno empresarial. En ese sentido, IASE quiere trasladar a nivel global el modelo en el que las certificaciones de profesionalidad en conocimientos y competencias ESG seas un estándar a nivel mundial.

El objetivo de IASE es el de dar comienzo a sus actividades en el cuarto trimestre del 2020.

¿Qué ventajas ofrece IASE?

A través de las certificaciones promovidas por IASE, las corporaciones y empresas establecerán y reforzarán:

- Su estatus reputacional

- Sus relaciones con empleados y proveedores

- Una percepción más positiva por parte de sus clientes y de sus stakeholders en general

- Un incremento de la eficiencia de sus resultados y de su valor añadido, contribuyendo a su transformación hacia un modelo de negocio más sostenible y respetuoso con el medio ambiente

- Un mayor retorno en la formación de sus empleados, proporcionando conocimientos cada más demandados, promoviendo competencias que resultan hoy en día imprescindibles en el ámbito profesional, y reforzando su compromiso con las prácticas encaminadas a mejorar y dotar de mayor transparencia al ESG en las empresas.

Javier Manzanares concluye con la afirmación siguiente “No cabe duda de que las empresas e instituciones que dediquen recursos a la educación en programas sólidos en el ámbito ESG certificando a sus profesionales, capitalizarán su inversión con mayores retornos, y un impacto positivo no sólo en su cuenta de su resultados sino en la sociedad en general.”

