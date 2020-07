Grupo Viasat s.p.a. y Axodel, grupo Kuantic-Valeo, firman un acuerdo internacional de asociación Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 15:31 h (CET) Viasat Group S.p.A. y Axodel, la filial comercial del grupo francés Kuantic, anuncian un acuerdo de asociación internacional que ampliará la gama de productos y servicios de ambas organizaciones, ampliando su oferta en los sectores de choque / robo y Car Sharing / flota Viasat Group S.p.A., líder europeo en sistemas de seguridad satelital e IoT, y Axodel, una compañía del Grupo Kuantic líder en Europa en sistemas telemáticos para flotas, han firmado un acuerdo de colaboración para la implementación de su gama de productos y servicios de forma conjunta en los principales mercados europeos (Italia, Francia, España, Bélgica, Polonia, Portugal, Reino Unido, Alemania).

Gracias a esta colaboración con Viasat, Axodel, ampliará su gama de productos y servicios, añadiendo a su propuesta comercial, una oferta completa de recuperación de vehículos en caso de robo y servicios en caso de accidente, a través de la red europea de centros de operaciones 24h Viasat. Del mismo modo, el Grupo Viasat ampliará su gama de servicios, agregando la solución de carsharing de Axodel: una propuesta de vanguardia, que incorpora las avanzadas tecnologías de Movin'Blue, Kuantic y Playmoove.

La oferta de Axodel, por lo tanto, se amplía hoy con una propuesta modular que ya comienza desde el hardware a bordo del vehículo (equipo original del fabricante o suministrado por Kuantic, dispositivos telemáticos GP8000).

Gracias a la asociación con Viasat Group, Axodel ofrece tres niveles de asistencia: ASSIST, AVANZADO, GLOBAL.

ASSIST: este paquete es la versión básica y proporciona una alerta al Centro de Operaciones en caso de robo las 24 horas. También ofrece soporte las 24 horas, los 7 días de la semana, para el seguimiento de vehículos e informes a la policía.

AVANZADO: es una opción más sofisticada, alerta ante un posible corte de cables con una llamada telefónica al cliente por parte del Centro de Operaciones 24h. En caso de accidente, se emite un informe de bloqueo con información telemática completa y se proporciona asistencia para completar el CAI (instrucción asistida por ordenador).

GLOBAL: el paquete más completo, añade la alarma volumétrica con sirena, el sensor de reconocimiento del conductor y la activación del inmovilizador remoto. Como opción, también se propone un módulo oculto con localizador GPS alimentado por baterías de larga duración que aumenta significativamente la probabilidad de encontrar el vehículo robado, incluso si cualquier otro dispositivo es manipulado o desactivado.

Viasat amplía su oferta con un paquete específico de servicios de uso compartido de automóviles desarrollado por Axodel en exclusiva para el grupo italiano. Este permite alquilar a corto, medio o largo plazo los servicios y flota o parque automovilístico de la compañía.

Una solución modular y flexible con avanzado hardware y software coordina cualquier tipo de vehículo con la máxima seguridad cibernética (transporte internacional por carretera, pesado, vehículo comercial ligero, automóviles, motocicletas, scooters, etc., también vehículos eléctricos). Viasat permite personalizar y adaptar el kit de accesorios y servicios a las necesidades de cada cliente, haciendo modulable desde el sistema de gestión telemática de la flota hasta el carsharing, además cuenta con precios articulados, múltiples métodos de pago y facturas electrónicas. Un punto diferencial es el sistema BluetoothTM con la clave de seguridad Gemalto para el check-in / out en ausencia de cobertura GSM.

La propuesta se creó para hacer que la gestión compartida de los parques empresariales, el uso compartido de vehículos públicos y el alquiler automático sean eficientes, con soluciones de capital flotante y libre acceso.

El acuerdo de colaboración entre las dos empresas amplía su oferta en el mercado, con el objetivo de generar valor añadido para un gran número de empresas y flotas en Europa: una posible sinergia, gracias a la extrema complementariedad de la oferta de los dos grupos.

"En nuestro proyecto de crecimiento internacional - comenta Domenico Petrone, presidente de Viasat Group SpA - queremos agregar solo los mejores y más excelentes servicios y la colaboración con Axodel del Grupo Kuantic va precisamente en esta dirección. Tenemos grandes expectativas de esta asociación, confiamos que desarrollará nuevas oportunidades comerciales en Europa, aprovechando la integración natural de las soluciones propuestas por ambos grupos ".

"La colaboración del grupo Kuantic con Viasat, líder de soluciones telemáticas para compañías de seguros, me hace extremadamente feliz - comenta Dominique Doucet, presidente del Grupo Kuantic - Gracias a esta asociación, Kuantic ofrecerá soluciones tecnológicas a flotas corporativas avanzadas y compañías de alquiler, para apoyar los nuevos usos de los vehículos conectados, tener flotas más eficientes, compartidas y más respetuosas con el medio ambiente ".

