Los choques en la economía promueven nuevas tecnologías - también en el sector energético Comunicae

lunes, 20 de julio de 2020, 15:03 h (CET) Las conmociones en la economía siempre tienen el potencial de convertirse en un fuerte incentivo para nuevas etapas de desarrollo. Esto es especialmente inequívoco en la actual crisis del coronavirus. Esta vez los economistas coinciden al pronosticar que la economía global alcanzará un nuevo nivel tecnológico. Holger Thorsten Schubart, CEO del Grupo Neutrino Energy, predice un avance después del Covid-19, particularmente en el sector de la energía: "Ni la pandemia ni la recesión pueden detener el progreso" La atención de la comunidad global se centra ahora en el coronavirus. La discordia sobre la reducción de la producción de petróleo por parte de los países productores de petróleo es un motivo de preocupación extra. La fragilidad de la coexistencia humana es patente en un mundo repleto de peligros y enfermedades, pero también la dependencia de los recursos fósiles da que pensar.



Holger Thorsten Schubart, CEO de la compañía de investigación germano-estadounidense Neutrino Energy, dice: "Hoy nos enfrentamos a una situación que nunca podríamos haber imaginado. Ahora nos damos cuenta de lo vulnerable que somos en realidad. Es fundamental aprovechar cada oportunidad y hacer que las estructuras económicas del estado sean autosuficientes, especialmente en las áreas más relevantes del sistema. El suministro de energía ininterrumpida es uno de los requisitos previos más importantes para sobrevivir a una crisis. En este momento tenemos demasiada dependencia de otros países, y la vulnerabilidad de las estructuras y las redes energéticas centralizadas es manifiesta".



La situación actual plantea la cuestión de la reforma fundamental del sistema de generación y suministro de energía en situaciones de emergencia, como epidemias, terremotos o incluso ataques militares, dijo Schubart. Las megaciudades densamente pobladas no podrían sobrevivir ni un solo día sin una fuente de suministro confiable. "Por lo tanto, en el futuro necesitaremos fuentes de energía autónomas absolutamente confiables para cada hogar, que puedan suministrar electricidad sin combustibles fósiles. La tecnología de energía de neutrinos de nuestra compañía —Grupo Neutrino Energy— cumple con estos requisitos y está destinada a sustituir gradualmente el suministro de electricidad a partir de combustibles fósiles. Casi como una célula solar, pero sin necesidad de luz, puesto que esta tecnología también funciona en completa oscuridad, 365/24".



En los próximos años, el Grupo Neutrino Energy ingresará en el mercado comercial con las primeras muestras de su tecnología energética. Dado que no pueden producir por sí mismos la línea completa de tales fuentes de energía, los fabricantes de vehículos eléctricos, electrodomésticos y otros productos eléctricos tendrán la posibilidad de adquirir una licencia e integrar directamente la tecnología de CC neutrinovoltaica en sus productos.



"El aspecto más importante para nosotros es la autonomía de las fuentes de energía. Nuestra tecnología basada en la energía de neutrinos permite que los dispositivos eléctricos funcionen de manera completamente independiente de los enchufes y los cables de alimentación". Holger Thorsten Schubart explica cómo funciona: "A partir de los últimos avances en la investigación de grafeno, nuestros científicos han desarrollado un metamaterial basado en carbono dopado y derivados de silicio (emparedados de grafeno en geometría óptima) que recolectan energía del medioambiente, la cual puede ser convertida y 'cosechada' como corriente continua: esta tecnología funciona bajo la influencia de varias radiaciones del espectro de radiación invisibles, neutrinos cósmicos y solares incluidos, pero también fuentes artificiales como el electrosmog".



"Ni las crisis del coronavirus ni la recesión económica pueden detener estas y otras tecnologías revolucionarias para el futuro. Después de la pandemia del coronavirus, nada será igual que antes", enfatiza Schubart. Después de la crisis, el director ejecutivo espera un horizonte completamente nuevo en cuanto a los avances científicos y tecnológicos, y ahora advierte que se debe fijar un rumbo adecuado; manejar la crisis, crecer con ella y salir reforzado de la misma.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.