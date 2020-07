Ewent ofrece consejos para saber elegir el mejor cargador para un ordenador portátil

Elegir el cargador adecuado para el portátil es fundamental para alargar la vida útil de su batería Todas las personas, sean expertas o no en informática, se han encontrado con que el rendimiento de la batería de su portátil ha ido empeorando con el paso del tiempo y necesitan tenerlo todo el día enchufado a la corriente. De ahí la importancia de contar con un buen cargador.

Ewent, marca especializada en accesorios de informática, garantiza la seguridad de todos sus modelos, que han sido sometidos a pruebas para cumplir los requisitos legales y tienen el TÜV aprobado.

Aunque el fabricante suministra todos los TIPS más comunes con sus cargadores, ofrece un servicio gratuito por el que el usuario, si no encuentra la punta correcta, puede solicitarla fácilmente a través de la web y recibirla de forma gratuita. Además, cuentan con un cable largo (no menos de 3 metros dependiendo del modelo) que los hacen muy prácticos de usar ya que no es necesario sentarse al lado de un enchufe.

En ocasiones, el usuario necesita renovar el cargador de su portátil, bien sea porque el original ha dejado de funcionar o necesita uno extra. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir el cargador adecuado para cada portátil? Hay que destacar dos factores fundamentales:

1- El tipo de portátil y la clavija que enlaza con el cargador.

2- El voltaje de entrada y salida, que se puede encontrar en la zona de debajo del portátil o en la misma batería, para que no se supere el amperaje y no dañe ningún componente.

¿Qué tipo de cargadores tiene Ewent?

1. Cargador para portátiles slim hasta 15,6“ y 70W (EW3985) o hasta 17,3“ y 90W (EW3986). Ambos tienen un diseño compacto para poder llevarlos a cualquier parte de forma cómoda. Cuentan con 10 cabezales para garantizar su uso en múltiples modelos de portátil e incorporan protección cuádruple: temperatura, voltaje, corriente y cortocircuito. Además, se detiene la carga cuando la batería está completamente cargada.

2. Cargador con USB tipo C hasta 15,6“ y 65W (EW3980). Proporciona la cantidad de alimentación adecuada y cuenta con 8 perfiles específicos de potencia, protección cuádruple y un cable extra largo.

3. Cargador automático de 90W (EW3966). Es perfecto para notebooks e incluye 11 cabezales. Es un adaptador portátil universal con amplias medidas de seguridad para garantizar la salud de la batería.

Finalmente, Ewent aconseja mantener un correcto mantenimiento de la batería para que los ciclos de la misma sean correctos y no se vaya deteriorando su vida útil.