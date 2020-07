​Descenso y Europa: Lo que queda por jugarse en la última jornada de Liga Llegó el momento. Este fin de semana se disputa la última jornada de Liga. Una Liga que ya tiene campeón pero en la que todavía quedan muchas cosas por disputarse Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 20 de julio de 2020, 15:20 h (CET) Se termina la Liga más extraña (y larga) de la historia. La crisis del Coronavirus ha supuesto un giro radical en nuestras vidas y el fútbol no fue un caso aparte. Tres meses de parón, tres meses sin partidos, y un final de temporada marcado por la diferentes medidas de seguridad impuestas. Estadios vacíos, suplentes con mascarillas, 5 cambios autorizados…



La Liga de junio no se pareció en nada a la de marzo. A nivel deportivo, más de lo mismo. El parón favoreció a varios equipos, entre ellos el Real Madrid. Más allá de polémicas arbitrales, los Blancos han demostrado ser el mejor equipo desde el retorno de la competición y salen como justo vencedores. El Madrid, que dejó la Liga en marzo con muchas dudas (a dos puntos del Barcelona), ha encadenado desde entonces 10 victorias en 10 partidos. Una regularidad impresionante que le ha permitido levantar su Liga 34 ante el Villarreal (2-1) en la última jornada disputada.



Una jornada, la 37, que, además del título, ha servido para aclarar muchas cosas. El Alavés, por ejemplo, certificó su salvación y el Mallorca su descenso. El Athletic, por su parte, confirmó que no estará en Europa la próxima temporada tras su derrota ante el Leganés (0-2). Los Pepineros serán precisamente uno de los equipos a seguir de cerca en la última jornada del campeonato. Y es que la salvación será uno de los alicientes del domingo. Queda por saber quién del Lega o del Celta acompañará al Espanyol y al Mallorca en Segunda. Los madrileños lo tienen, a priori, más complicado ya que se enfrentan al Madrid en Butarque y cuentan con un punto menos que los celtiñas que se la jugarán ante un Espanyol ya descendido. Las dinámicas, esos si, favorecen al Leganés. Los de Aguirre eran unos de los grandes señalados para descender pero se resisten a bajar los brazos. Se han ganado el derecho a soñar con una última oportunidad. El Celta que apuntaba a algo más que la salvación será el equipo con más presión. Una presión que, seguro, los amantes de las apuestas deportivas también sentirán para esta última jornada. Por eso mismo descubrir y seguir de cerca los consejos de “Apuestas Deportivas Fans”, el nuevo canal de pronósticos fútbol gratis en Telegram es una excelente opción.



También con mucha atención la batalla por el tercer puesto. Sevilla y Atlético, ya clasificados para la próxima Champions League luchan por un puesto en el podio. Los colchoneros acaban de ganar en Getafe (2-0) y tienen dos puntos de ventaja sobre los andaluces. Un empate ante la Real Sociedad el domingo en el Wanda Metropolitano valdrá a los de Simeone para asegurar su posición. El Sevilla por su parte tendrá que ganar al Valencia en el Sánchez Pizjuán y esperar una derrota de los rojiblancos.



La lucha por la Europa League también será apasionante. Real Sociedad, Getafe, Valencia y Granada se juegan los dos puestos restantes para la segunda competición europea. La Real y el Geta, sextos y séptimos respectivamente, dependen de sí mismos. El conjunto donostiarra se la jugará ante el Atleti mientras que el Getafe se enfrentará al Levante. El Valencia, muy gris a lo largo de toda la temporada, tendrá que llevarse los tres puntos ante el Sevilla y esperar un tropiezo de sus rivales. Situación similar para el Granada (igualado a puntos con el Valencia) que tendrá que imponerse en casa ante el Athletic y esperar los resultados de los otros partidos.



La Liga llega a su fin, pero aún hay competiciones que siguen y vuelven como la Champions League y Sportytrader cuenta con toda la información necesaria, como pronósticos deportivos fútbol y más.



Por Grégory Blasco Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Huesca se queda el segundo billete directo a Primera Por la zona baja, Real Oviedo y Málaga se salvaron con sus victorias sobre el Racing de Santander (1-0) y Alcorcón (2-0), también la Ponferradina El Leeds United de Bielsa vuelve a la Premier League tras 16 años El Leeds United es un club histórico del fútbol inglés que logró ganar la liga en tres ocasiones, la última en 1992, pero que llevaba fuera de la élite desde 2004 Muñiz: "Con los delanteros que tenemos va a haber goles" El técnico del cuadro vasco, que se estrenó este viernes en el Estadio Alfredo di Stéfano, valoró el esfuerzo de su equipo ante un rival difícil Zidane: "No concedemos ocasiones y tenemos a Courtois en forma" Preguntado por sus jugadores, sobre todo por el estado físico, Zidane reconoció que "es posible que en los últimos partidos haya faltado fluidez, pero hoy no" Simeone: "Hemos reforzado el empate de Barcelona con una buena victoria" Preguntado por el penalti que tuvo que repetir Morata, el técnico colchonero destacó la seguridad de su delantero que -habiendo fallado el primer intento- no tuviese dudas en lanzar el segundo