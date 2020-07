Gandia duplica en un día las denuncias por no usar mascarilla, hasta las 128 sanciones El uso de mascarillas es obligatorio en la Comunitat Valenciana desde el sábado en todo momento en espacios públicos o abiertos al público Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 20 de julio de 2020, 08:00 h (CET) Las propuestas de sanción por no usar mascarilla o llevarlas de forma inadecuada se han duplicado en 24 horas en Gandia (Valencia), la ciudad afectada por el mayor brote de coronavirus en la Comunitat Valenciana, que ha registrado hasta 128 denuncias por no usar mascarilla ni guardar la distancia de seguridad.



Así lo ha explicado la Policía Local de la ciudad en su cuenta de Twitter, el mismo canal por el que este sábado informó que se había interpuesto 65 denuncias en un día, una cifra que en las últimas horas se eleva a 128.



"¿Doble o nada?", se ha preguntado el cuerpo policial en sus redes sociales, en las que detalla: "Esperábamos bajar el número de denuncias a la nada, pero por desgracia se ha incrementado, el doble estas últimas 24 horas. 128 propuestas de sanción por carecer de mascarilla ni mantener la distancia de seguridad".



Este domingo, la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en una visita a la ciudad, ha anunciado que se ha elevado el número de casos confirmados relacionados con el brote de coronavirus en la ciudad hasta los 70, la mayoría personas de entre 20 y 40 años. Ha relacionado estos contagios especialmente con el ocio nocturno.



Precisamente, el sábado, a través de una resolución, la Conselleria ordenó el cierre de todo el ocio nocturno de la ciudad para frenar el brote epidemiológico, una medida que un bando municipal concreta en el cierre de locales como los chiringuitos a partir de las 22 horas.



El uso de mascarillas es obligatorio en la Comunitat Valenciana desde el sábado en todo momento en espacios públicos o abiertos al público, abiertos o cerrados, excepto playas, piscinas o espacios naturales, aunque se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros. Se recomienda su uso en espacios privados también.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.