Los líderes europeos entran en el cuarto día de negociaciones sobre el fondo de recuperación Las conversaciones se dirigieron entonces a una solución intermedia entre la última oferta de los países del norte para la parte de subsidios Redacción Siglo XXI

lunes, 20 de julio de 2020, 07:57 h (CET) Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han terminado sin acuerdo la tercera jornada de negociaciones sobre el fondo de recuperación y el presupuesto comunitario y se volverán a reunir este lunes a partir de las 16.00 horas en el que será el cuarto día seguido de conversaciones.



Apenas siete minutos ha durado la reunión conjunta que han mantenido los líderes tras horas de conversaciones bilaterales durante la noche. El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, convocó a los Veintisiete a las 5.45 horas, pero su equipo anunciaba el fin de la sesión a las 5.52.



La cumbre ha quedado suspendida entonces hasta las 16.00 horas, momento en el que comenzará oficialmente la cuarta jornada de unas negociaciones que estuvieron a punto de descarrilar durante la cena de este domingo, cuando un grupo mayoritario de socios recriminó la actitud de los países del norte (Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Finlandia)



En un movimiento coordinado, varias delegaciones nacionales acusaron a La Haya y Viena de "instrumentalizar" la negociación sobre el fondo europeo para bloquear cualquier posible avance.



Michel retomó entonces la idea de crear un fondo de 750.000 millones en el que 400.000 millones fueran distribuidos a los países en forma de transferencias directas y el resto fueran créditos. Esta idea, no obstante, sigue sin agradar a los llamados 'frugales', mientras que el resto defiende que un nivel menor de subvenciones a fondo perdido no tendría un impacto económico suficiente.



Las conversaciones se dirigieron entonces a una solución intermedia entre la última oferta de los países del norte para la parte de subsidios (350.000 millones) y la cifra que Michel ha puesto sobre la mesa (400.000 millones).

Así las cosas, los jefes de Estado y de Gobierno intentarán desbloquear la negociación esta tarde, cuando e contarán con un nuevo borrador de compromiso preparado por el presidente del Consejo europeo.



