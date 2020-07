​El gobierno ofrece sus posaderas al separatismo catalán

Cuando a un delincuente se le condena por un delito a 9 o 13 años de cárcel es evidente que la infracción cometida es de las más graves incluidas en el CP vigente. Pero cuando, apenas transcurridos tres años de su detención, a todos los delincuentes que fueron condenados por aquellos delitos graves, las administraciones penitenciarias correspondientes, después de haber tenido las máximas consideraciones con los presos, de haberles concedido toda clase de beneficios y de haberlos tratado más que como a delincuentes contra la unidad de Estado, como personalidades con las que era preciso tener un respeto especial, dándoles un tratamiento de VIPs, no fuera que alguien pudiera pensar que se trataba de delincuentes cualquiera; les conceden el tercer grado penitenciario, simplemente porque la Generalitat catalana ( la que en este caso debe resolver sobre la aplicación del Artº 100.2 del Reglamento Penitenciario) es la que constituye la excepción de la norma general que establece que, la concesión de los beneficios penitenciarios corresponden generalmente a la Secretaria de Servicios Penitenciarios Central, que rige para el resto del país.



Como es evidente, aquí la Ley pone en manos de los máximos representantes del separatismo catalán, los que actualmente están al frente de la Generalitat catalana, el destino de todos los presos que fueron condenados por la sentencia del “process”, un organismo público que, por su parte, ya se mostraron contrarios y protestaron contra la sentencia, renegando de los magistrados del TS que fueron quienes dictaron la sentencia condenatoria. ¿Juez y parte a la vez? Pues sí señores. No sólo a estos señores separatistas que han salido favorecidos por el tercer grado, sin haber pasado por los dos anteriores, han salido de rositas de las condenas que se les impusieron; sino que se han saltado la decisión que, sólo hace unas pocas semanas, habían tomado las juntas de tratamiento, que habían hecho una valoración negativa respecto a la concesión de este tercer grado.



Y algo que no deja de ser curioso y que avala que, en este caso, la Generalitat ha tenido en cuenta la condición de separatistas de los condenados como algo positivo para aplicar, con suma benevolencia, el Reglamento Penitenciario, es que no parece que se haya exigido, como lógicamente sería algo esencial, que los condenados, para poder recobrar su libertad y volver a su vida normal, hayan manifestado su arrepentimiento por los delitos por los que fueron condenados. En realidad, parece que, como ha hecho expresamente el señor Cuixart, les haya faltado tiempo para que, a las puertas mismas de las cárceles en las que han cumplido condena, se hayan expresado, en mítines improvisados, dispuestos a reemprender la lucha para alcanzar sus objetivos independentistas. Parece ser que los fiscales han recurrido la concesión de este tercer grado pero, así como se están desenvolviendo las cosas, con una fiscalía en manos de una Fiscal General del Estado que es, a ala vez, miembro de un gobierno que se muestra abiertamente favorable a negociar con los independentistas, pocas esperanzas nos quedan de que, este beneficio que se ha concedido a los presos catalanes tenga la más mínima posibilidad de prosperar.



En este punto creemos que sería conveniente establecer un paralelismo con otro caso referente a una condena de una entidad penal menor por lo que se refiere a su trascendencia social, por lo que de simple delito económico se trata y por lo que, evidentemente, tiene de alarma social como ha sido el caso del señor Iñaki Urdargarín, el yerno del rey emérito, una persona de la que apenas se ha ido hablando en el tiempo que lleva encerrado y que, por su buen comportamiento, su entrega a labores sociales que se le han asignado y por su silencio durante los años que lleva cumpliendo condena que, evidentemente, contrasta con las continuas quejas de los catalanes condenados por sedición, que no han parado durante todo su internamiento de protestar por lo que a ellos les ha parecido una sentencia injusta aunque, ellos mismos con su contumacia, se están encargando de justificar. Pues bien, hace poco tiempo que le fue denegada al señor Urdargarín su petición, de pasar al ulterior grado penitenciario, por la Secretaria de Servicios Penitenciarios central, por considerar que todavía no se merecía semejante beneficio. No se ha sabido que protestase ni que se lamentara, públicamente, del distinto tratamiento que se le ha venido dando, con respeto a unos delincuentes catalanes que sólo pretenden justificar su actitud en base a la idea absurda de que, Cataluña, debería ser un estado independiente.



No pretendemos, ni mucho menos, justificar las acciones que llevaron, al yerno de Juan Carlos I, a cometer las estafas que perpetró, pero tampoco está bien que por ensañamiento, por ser antimonárquicos, por empeño de castigar a la monarquía en la persona de uno de sus miembros putativos; las instituciones penitenciarias españolas, sean las centrales o las catalanas, utilicen distinta vara de medir ante una situación semejante que, en el caso que nos ocupa, debería favorecer claramente a quién, en su actuación delictiva, nunca tuvo la intención de atentar en contra de la integridad de nuestra patria aunque, sí se pretendió aprovechar de su posición como uno de los miembros de la monarquía para conseguir beneficios económicos, irregulares, de ello.



Sin embargo, una cosa sí que está clara en todo este proceso de las relaciones del actual gobierno con los separatistas catalanes y es que, el señor Pedro Sánchez y sus ministros, saben que precisan de los votos de los catalanes y vascos para poder conservar el poder, lo mismo que están dispuestos a tragar sapos y culebras de parte de sus socios de Unidas Podemos y, en especial, al menos mientras mantenga el liderazgo de los comunistas bolivarianos, con el señor Pablo Iglesias, por mucho que su situación jurídica, en estos momento, no se pueda considerar como la mejor que pudiera tener. Pero Europa no parece muy propicia a permitir determinadas veleidades que ya había anunciado el señor Sánchez y su partido cuando negoció, de espaldas al Parlamento, con el partido sucesor de Herri Batasuna, Bildu, la derogación completa de la reforma laboral llevada a cabo, por indicación de la CE, por el gobierno del señor Rajoy y que, sorprendentemente, tan buenos resultados dio en cuanto a la recuperación de la España de la poscrisis del 2008.

Las noticias que nos van llegando de Bruselas y la postura extraordinariamente belicosa de algunos países como Holanda, no dan a entender que, ni la cuantía total de los préstamos previstos para las naciones más perjudicadas por la pandemia del coronavirus, va a ser tan cuantiosa ( 750 mil millones de euros), ni el fondo que se esperaba que iba a ser sin retorno ( a fondo perdido) va a alcanzar la cuantía que se esperaba y, lo que evidentemente le preocupa más a nuestro señor presidente, Pedro Sánchez, el control que piden los países que ganaron la votación que impidió a Nadia Calviño obtuviera la presidencia del Eurogrupo, de estas cantidades que pretenden que sean créditos a retornar y no a fondo perdido, deban estar controladas por el resto de países que las hayan aportado.



Evidentemente, sin duda, el trago por el que está pasando nuestro presidente del Gobierno, le está afectando seriamente y se le está reflejando en su rostro, que muestra señales evidentes de estar desquiciado ante la posibilidades, no remotas, de que sus planes para manejar los millones que se le dieran a España para recuperarse ( evidentemente que le hubieran permitido desviarlos para sus obsesiones sociales, en lugar de para favorecer el resurgimiento de nuestras empresas y de nuestra economía en general). Y es que, desgraciadamente para este gobierno de la pandereta del que estamos “gozando”, se han encontrado ante las peores circunstancias y en el momento menos propicio para llevar adelante su proyecto de aumentar en 72.000 millones la carga tributaria de los españoles, en plena crisis económica provocada por el Covid 19 y, por añadidura, con 160 brotes nuevos en toda España, con un aumento exponencial de casos detectados, que no pronostican que el tema de la pandemia haya sido controlado, ni mucho menos.



O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, estamos empezando a ver que lo que se le venía anunciando a este Gobierno, carente de solidez, preparación técnica y condicionado desde el bando independentista, no sólo cada día aparece como más evidente, sino que puede precipitar las consecuencias nefastas de todos aquellos proyectos que han intentado llevar a cabo, sabiendo que no estaban en condiciones de poder sostenerlos. Y, para finalizar, una de las frases de Montesquieu que deberíamos tener en cuenta: “La democracia debe guardarse de dos excesos: el espíritu de desigualdad, que la conduce a la aristocracia, y el espíritu de igualdad extrema, que la conduce al despotismo.”