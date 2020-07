​Putin en horas bajas Jaume Catalán Díaz, Girona Lectores

@DiarioSigloXXI

sábado, 18 de julio de 2020, 10:32 h (CET) Un Vladimir Putin en horas bajas ha vuelto a recurrir al fervor patriótico para contrarrestar su caída en popularidad, a pocos días del referéndum sobre la reforma constitucional diseñada para permitirle perpetuarse en el poder. No está en duda su triunfo, pero por primera vez en mucho tiempo el presidente ruso ofrece una imagen de vulnerabilidad. La pandemia no solo le está pasando factura por su mala gestión, sino que ha dejado al descubierto la precaria situación económica del país y ha debilitando los vínculos del líder con los poderes locales y con las élites a quienes debe su cargo. El tiempo dará si esta situación es pasajera o debe tomarse como presagio de un futuro de inestabilidad.











Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Efecto protector del matrimonio Valentín Abelenda Carrillo, Girona Datos coronavirus Jaime Fomperosa Aparicio, Santander ​Feijóo y Urkullu Juan García, Cáceres La democracia desplumada Venancio Rodríguez Sanz, Zaragoza ​Íbamos a salir más fuertes de la pandemia Jesús D Mez Madrid, Girona