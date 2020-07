Datos coronavirus

Para una mayor aclaración de las personas que no puedan entender los porcentajes con datos concretos de personas fallecidas a causa del coronavirus me refiero a continuación a los datos de España y Cantabria, que es donde resido.

ESPAÑA datos confirmado 258.855 Fallecidos 28.416 Población 45.663.312 porcentaje % 0,06222 Corresponden cada cien mil habitantes 62,22 fallecidos



CANTABRIA datos confirmados 3.123 Fallecidos 211 Población 581.949 Porcentaje % 0,036257 Corresponden cada cien mil habitantes 36,25 fallecidos



A la vista de estos datos concretos que pueden aclarar las dudas de muchos ciudadanos, ya me dirán si tiene fundamento el pánico desatado a nivel global. No soy nada más que un simple ciudadano, pero quiero saber datos concretos, que es lo que figura en este escrito, para que no me manipulen.