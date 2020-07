Schneider Electric analiza la aceleración de la digitalización y las políticas industriales post Covid-19

Schneider Electric ha contado con una importante presencia de sus directivos en los Hannover Digital Days, participando en sesiones en las que se ha analizado el impacto de la transformación digital, la gestión remota o los estándares de programación abiertos en la industria post-pandemia. Durante los Hannover Digital Days, Schneider Electric ha sido reconocida con prestigioso Industrial Energy Efficiency Award para su tecnología de aparamenta sin gas SF6 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha tenido una importante presencia en la agenda de los Hannover Messe Digital Days, la primera edición online de la HANNOVER MESSE que se ha celebrado el 14 y 15 de julio, participando en diferentes sesiones y paneles y analizando los efectos de la pandemia de la transformación digital. La compañía ha destacado el importante papel que ha tenido la gestión remota de las instalaciones en este período, para que las empresas hayn podido seguir tomando decisiones operacionales y eficientes, a pesar de no poder acceder físicamente a sus fábricas. En este sentido, Schneider Electric ha mostrado que la situación actual ha acelerado la necesidad de una transformación digital, en la que la automatización y la energía deberán estar coordinados para alcanzar una eficiencia completa.

Además, durante los Hannover Digital Days 2020, Schneider Electric ha obtenido el Industrial Energy Efficiency Award (IEEA) en reconocimiento a su innovadora tecnología de aparamenta sin gas SF6 que utiliza aire puro. El premio celebra la eficiencia energética excepcional lograda por fabricantes y compañías eléctricas.

La digitalización, fundamental para la Industria post Covid-19

Entre las aportaciones de Schneider Electric a los Hannover Digital Days, ha destacado la participación de su Presidente y CEO, Jean-Pascal Tricoire, en el panel dedicado a las Políticas Industriales de la Unión Europea tras el Coronavirus. En él se ha analizado si, tras el cambio que ha supuesto para sociedades y procesos industriales la aparición del Covid-19, la “nueva normalidad”, además de retos, planteará oportunidades para Europa.

Por su parte, Rada Rodriguez, SVP Strategic Alliances de Schneider Electric, ha formado parte del panel “Industrial Transformation – Is Europe on the right Way?”, en el que se han discutido las repercusiones para la industria del Pacto Verde europeo y cómo éste debe convertirse en un marco que permita que el sector industrial contribuya de forma eficiente a la protección del clima.

Otra pieza clave para el futuro del sector industrial son los estándares de programación. En su ponencia “Open Automation. Removing Barriers to Digital Transformation”, Andre Babineau, Automation Expert Solution Management Director, y Monique Elliot, SVP GM Industrial Automation and Strategic Projects, han señalado que, en las últimas 4 décadas, la forma en la que se diseñan, implementan y operan los sistemas de automatización industrial ha cambiado muy poco. En este sentido, la adopción por parte de los distintos proveedores de estándares de programación abiertos e interoperables es fundamental para desbloquear la transformación digital del sector.

Finalmente, Schneider Electric también ha formado parte de los Hannover Digital Days 2020 con dos “Innovation Tracks”. En el primero, Daniel Gheno, SVP Medium Voltage Offers, ha hablado de cómo la tecnología de aparamenta sin SF6 de la compañía facilita el paso hacia una mayor sostenibilidad. Por su parte, Sophie Borgne, SVP Digital Plant, se ha centrado en el impacto de la gestión remota de las operaciones afirmando que empodera a los operadores permitiéndoles seguir tomando decisiones operativas que impulsan la eficiencia y la productividad incluso cuando el acceso a las plantas físicas está restringido o no es recomendable.