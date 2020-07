La compañía de lápices plantables Sprout World es una de las compañías más innovadoras del mundo en 2020 Comunicae

viernes, 17 de julio de 2020, 15:03 h (CET) Las empresas más innovadoras no solo están basadas en tecnología. ¿Quién hubiera pensado que un lápiz plantable podría conducir a un negocio global exitoso con ventas en más de 80 países? Con una misión clara para inspirar a las personas y a las empresas a tomar acciones más sostenibles poco a poco, Sprout World ha sido incluida en la lista de Fast Company de las empresas más innovadoras del mundo para 2020.

"¿Te imaginas que podrías reutilizar tu viejo trozo de lápiz cuando ya se ha gastado y se ha quedado corto para escribir?" Con sólo darle la vuelta y plantarlo se puede transformar en unas deliciosas hierbas o vegetales como albahaca, tomillo, salvia o tomate cherry. Esta es exactamente la idea detrás del lápiz Sprout: darle nueva vida a un producto en lugar de tirarlo.

Michael Stausholm fundó Sprout World en 2013, “Me enamoré del lápiz cuando vi la idea en el famoso portal Kickstarter cuando entonces sólo era una idea. Pude ver tantas oportunidades para que tanto las empresas como los consumidores se beneficiaran, la pregunta era”

Sprout World no ha parado de crecer a nivel internacional desde entonces. Sólo en 2019 logró un crecimiento del 75% en las ventas, y tiene unas expectativas de alcanzar un total de 30 millones de lápices Sprout vendidos en 2020.

El mercado principal de Sprout World es el de la industria promocional donde la startup ofrece una alternativa verde y natural a los millones de bolígrafos de plástico de marca que se producen todos los días.

“Ahora, después de siete años de arduo trabajo, mi equipo y yo estamos extremadamente honrados y orgullosos de recibir este reconocimiento de una de las principales revistas de negocios de los Estados Unidos. Ser innovador está en el ADN de Sprout World y es uno de los mejores cumplidos en los que puedo pensar ", explica su fundador.

La mayoría de los clientes de Sprout World son empresas y organizaciones que incluyen su logotipo en los lápices Sprout y los usan como regalos ecológicos en ferias o conferencias, campañas o regalos para socios y empleados.

En España el Ayuntamiento de Madrid y otras marcas ya figuran entre sus clientes.

“Los tiempos en los que estaba oculto en un pesado informe de sostenibilidad en un cajón del equipo de gestión han terminado. Hoy en día, una empresa necesita participar en mejoras sostenibles Y contarles a sus clientes y socios al respecto, y esto es con lo que ayudamos a miles de empresas todos los días ”.

Sprout World es la compañía detrás del primer lápiz plantable del mundo. Fue fundada en 2013 por el empresario Michael Stausholm y tiene oficinas en Copenhague y Boston. El 80% de las ventas de Sprout van a empresas y organizaciones que personalizan los lápices y los usan como regalos ecológicos. El 20% se vende en Amazon y en tiendas de todo el mundo. Sprout World también ha desarrollado un lápiz de maquillaje plantable y una bolsita de té y cuchara biodegradables en una, la Sprout Spoon.

