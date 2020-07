Rentokil Initial alerta sobre estrategias fraudulentas detrás de los sellos "COVID Free" Comunicae

viernes, 17 de julio de 2020, 14:43 h (CET) La reapertura de los comercios ha hecho proliferar la colocación de sellos "COVID Free" para demostrar que se están siguiendo protocolos y medidas de higiene adecuadas. Sin embargo, se trata de una oferta engañosa La multinacional especializada en higiene ambiental y control de plagas, Rentokil Initial, se ha unido a las alertas emitidas por autoridades como el Ministerio de Consumo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) o la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) para informar sobre la falsedad de las etiquetas “COVID Free”, que han comenzado a utilizar muchas empresas tras la desescalada para asegurar que sus espacios están 100% libres de virus.

En este sentido, la empresa recuerda que estos sellos no están avalados ni autorizados por Sanidad y que no existe ninguna garantía científica que los respalde. Más aún, los comercios y demás espacios públicos son entornos con entrada y salida de personas de forma constante, en los que es imposible acotar la entrada de potenciales virus, por lo que el uso de estos sellos responde más a una estrategia comercial que a una verdadera certificación sanitaria.

El flujo de personas y mercancías ya constituye un riesgo de contagio, debido a la posible presencia del virus en las superficies o su transmisión por medio del contacto con clientes o empleados infectados, muchos de los cuales pueden ser asintomáticos. De esta forma, el empleo de estos sellos -que en muchos casos cuestan cuantiosas sumas de dinero- solamente otorga una falsa sensación de seguridad.

“Solo se puede garantizar un entorno 100% libre de virus a los pocos minutos de haber efectuado una desinfección profunda del espacio. Tan pronto como este entra en contacto con agentes externos, ya existe un riesgo de infección”, explicó el director de Comunicación de Rentokil Initial España, Jacinto Diez. “Otra cosa muy distinta – continúa Diez – son las certificaciones, que organismos competentes y autorizados, realizan sobre los protocolos internos de limpieza y desinfección. Si bien también aquí, hemos detectado la irrupción de algunas empresas con nula o poca experiencia en el campo de la Certificación”.

La multinacional recomienda que, con el fin de permitir una reactivación económica eficaz y segura, se sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias para cada sector específico, y se implementen las medidas de prevención básicas, que incluyen el respeto a la distancia social mínima, la correcta y constante higiene de manos, el uso de mascarillas y la desinfección periódica de los espacios, realizada por profesionales y con los productos viricidas aprobados por las autoridades sanitarias.

Rentokil Initial recuerda que, tras la realización de todos sus trabajos de desinfección ambiental, emite un certificado de desinfección, que acredita que el espacio cumple con las medidas de higiene y seguridad mínimas.

