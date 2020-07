Schneider Electric, nombrada Partner del Año 2020 por HPE, en la categoría Momentum Edge

El premio reconoce a los Partners de HPE por su rendimiento, su compromiso con la excelencia, su foco en el crecimiento y la innovación y sus logros profesionales Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocida Partner del Año 2020, en la categoría Momentum Edge, convirtiéndose en la primera compañía que obtiene este reconocimiento por parte de Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Los premios Partner of the Year 2020 de HPE reconocen a los partners de canal de su ecosistema por su rendimiento, su compromiso con la excelencia, su foco en el crecimiento y la innovación y sus logros profesionales.

“Nos sentimos orgullosos de que se reconozca nuestro esfuerzo por unir el Edge Comercial e Industrial con las Tecnologías Operativas para beneficio de nuestros clientes”, afirma Chris Hanley, Senior Vice President, Commercial Operations, Global Channels and Alliances de Schneider Electric. “Desde Schneider Electric queremos fomentar nuestra relación con HPE para seguir desarrollando nuevas soluciones que empoderen a nuestros clientes y les permitan aprovechar el Edge para sus negocios.”

En 2016, Schneider Electric y HPE se unieron para desarrollar una arquitectura conjunta para soluciones de micro data centers, con el objetivo de impulsar el Edge inteligente. Ambas compañías veían la oportunidad que implicaba el mover la computación al Edge, pero consideraban que no había soluciones o una cadena de suministro adecuados. Desde ese momento, Schneider Electric y HPE colaboraron para producir los HPE Edge Centers, que, originalmente, estaban disponibles en tamaños 42U y 23U, pero que ahora también pueden adquirirse en 6U. Se trata de soluciones integradas, estandarizadas y repetibles diseñadas con infraestructura IT (servidores, almacenaje y conexión) y física (racks, SAI, PDU, seguridad y monitorización ambiental). Así, EcoStruxure IT y HPE OneView colaboran para ofrecer un software de gestión remota integrado con gestión automatizada de la carga, que mueve las cargas de trabajo y los servidores virtuales para aumentar la resistencia y la disponibilidad. Además, gracias a las analíticas predictivas, reduce los errores e incrementa el tiempo de funcionamiento y la eficiencia.

“Nos enorgullece reconocer a aquellos partners de canal que impulsan los estándares de la excelencia empresarial y demuestran un compromiso continuado con nuestros clientes,” asegura Paul Hunter, Senior Vice President of Worldwide Partner Sales de HPE. “HPE está enfocada en poner al alcance de nuestros partners herramientas y soluciones que impulsen la innovación de sus negocios. Colaborando y creciendo juntos seremos capaces de proporcionar los resultados que nuestros clientes necesitan para tener éxito.”

Para más información, visitar https://www.se.com/es/es/