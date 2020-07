Schneider Electric gana el Industrial Energy Efficiency Award por su tecnología de aparamenta sin gas SF6 Comunicae

viernes, 17 de julio de 2020, 14:11 h (CET) Schneider Electric ha recibido el premio por su nueva aparamenta de media tensión SM AirSeT, que utiliza aire puro en lugar del tradicional gas de efecto invernadero SF6, que es el que habitualmente se usa en instalaciones eléctricas de red e industriales. La compañía ha ganado el premio Industrial Energy Efficiency Award en la categoría "Energy Economy" Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha ganado el Industrial Energy Efficiency Award (IEEA) en la categoría “Energy Economy” con su nueva tecnología de aparamenta de media tensión ecológica y digital SM AirSeT. Esta innovación permite dejar de depender del gas de efecto invernadero hexafluoruro de azufre (SF6), habitualmente utilizado en los equipos eléctricos de las instalaciones eléctricas de red e industriales.

El Industrial Energy Efficiency Award (IEEA) reconoce el compromiso de las empresas a la hora de invertir en soluciones eficientes energéticamente. El premio fue otorgado por Deutsche Messe durante los HANNOVER MESSE Digital Days, en colaboración con la consultora independiente EUPD Research. A la hora de elegir a los galardonados, el jurado tuvo en cuenta su grado de innovación, su contribución a la eficiencia, los beneficios económicos y características de sostenibilidad social.

“Han sido más de 10 años de trabajo de los mejores expertos mundiales para poder traer al mercado una tecnología innovadora que nos permite sustituir el SF6 por aire puro en las celdas de media tensión. El sector eléctrico español está cada vez más concienciado y está invirtiendo para acelerar la descarbonización de la red y reducir la huella medioambiental”, comenta Martina Tomé, vicepresidenta de Power Systems en Schneider Electric Iberia. “Poner al alcance de nuestros clientes la gama SM AirSeT, es algo que como profesional del sector me enorgullece. Mis más sinceras felicitaciones a los equipos de innovación y desarrollo que con su trabajo e iniciativa han contribuido a hacerlo posible y por supuesto, hacer extensivo este agradecimiento a los clientes que han apostado por la sostenibilidad y por AirSet SM6 de Schneider Electric”.



“A medida que el mundo se electrifica y crecen las renovables, se necesita más aparamenta de media tensión. Gracias a nuestra nueva tecnología sin SF6, que sustituye este gas de efecto invernadero por aire puro, hemos podido dar un paso clave hacia la descarbonización de la red y el desarrollo de sistemas eléctricos realmente ecológicos”, declaró Frederic Godemel, Executive Vice President of Power Systems de Schneider Electric. “Schneider Electric se enorgullece de ser pionera a la hora de crear un futuro sostenible para la electricidad, por lo que estoy encantado de aceptar este premio.”

La nueva aparamenta de media tensión SM AirSeT de Schneider Electric utiliza aislamiento con aire puro combinado con la nueva tecnología de interrupción en vacío (SVI) de la compañía, lo que permite adoptar un enfoque ecológico sin renunciar a las ventajas propias de los equipos SF6 tradicionales, es decir, su tamaño compacto, rentabilidad y fiabilidad.

“Sustituir el gas SF6 por aire en la aparamenta eléctrica contribuye a hacer más sostenible el sector energético. Schneider Electric ha desarrollado una innovadora solución plug and play y ha demostrado que puede aplicarse en diferentes proyectos”, asegura Martin Ammon, Managing Partner and Head of Energy Industry de EuPD Research.

En este sentido, un proyecto ejemplar es el llevado a cabo con la compañía eléctrica EEC ENGIE de Nueva Caledonia, que ha probado el valor de la solución para la descarbonización de la red. “En nombre de EEC ENGIE, me siento orgulloso de haber contribuido a este avance tecnológico sin precedentes que fomenta el desarrollo de una energía más limpia para nuestro ecosistema y nuestros clientes. La ausencia de SF6 es un gran activo en la operación de las redes para nuestra isla, así como para territorios distantes que se enfrentan al problema del tratamiento de los residuos. Queremos agradecer a Hannover Messe que, con este premio, haya reconocido el compromiso de fabricantes y clientes con la industria baja en carbono”, afirma Dominique Roecker, Energy Procurement Manager de EEC ENGIE New Caledonia.

Schneider Electric cuenta con varios proyectos piloto de éxito con su nueva gama de media tensión sin SF6 SM AirSeT, que estará disponible a mediados de 2021, realizados en varias compañías eléctricas, como E.ON en Suecia y GreenAlp en Francia. Además, se está utilizando de forma regular en otras instalaciones, incluidas redes eléctricas privadas para aplicaciones comerciales e industriales.



El Industrial Energy Efficiency Award (IEEA) llega tras otros reconocimientos. En mayo, la tecnología SM AirSeT de Schneider Electric recibió un IF Design Award de manos de la célebre institución de diseño IF. Además, ha sido nominada a otro de los premios industriales que otorgaba este año Deutsche Messe, el HERMES Award, quedando entre los tres finalistas.

