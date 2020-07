Workday, líder en Soluciones Cloud de Gestión Financiera para multinacionales, medianas y grandes empresas según en el Cuadrante Mágico de Gartner





Workday (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones empresariales para finanzas y recursos humanos vuelve a liderar por cuarto año consecutivo el Cuadrante Mágico de Gartner de Soluciones Cloud de Gestión Financiera para empresas medianas, grandes y multinacionales[1].





Ahora más que nunca, las empresas necesitan un socio de confianza para navegar en tiempos difíciles, que apoye las operaciones esenciales de la organización y asegure la continuidad de del negocio. Como resultado, los líderes financieros están recurriendo a Workday para que les ayude a planificar, ejecutar y analizar todo lo necesario en un único sistema. Por eso, Workday continúa invirtiendo en su solución financiera, Workday Financial Management, que ha sido seleccionada por más de 900 clientes, entre los que se encuentran Aon, CNA, Equiniti, Georgetown University y Panera Bread, para gestionar sus finanzas y contabilidad en la nube.





Innovación continua para el departamento del CFO

La misión de Workday de acelerar la transformación de las finanzas a través del poder de los datos ha aterrizado firmemente como una prioridad estratégica para facilitar la labor del departamento del CFO. El amplio porfolio de aplicaciones financieras de la compañía, incluye Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Prism Analytics y Scout RFP, que ofrecen en conjunto una solución completa para, desde planning and analysis, record to report, contract to cash, and source to pay.





En el último año, Workday ha lanzado nuevos productos y servicios que elevan el valor del departamento financiero. Los clientes están ahora mejor equipados para las siguientes actividades:





- Impulsar la innovación y la eficiencia. Las nuevas funcionalidades disponibles para la gestión financiera de Workday se centran en tres áreas clave que permiten que el departamento financiero cambie su enfoque hacia proyectos más estratégicos y de valor añadido: la automatización, cuyo objetivo es realizar transacciones financieras touchless; zero-day-close, que utiliza el machine learning para detectar errores y anomalías, por ejemplo en el libro de cuentas con journal insights; y procesos de predicción, en los que las recomendaciones de machine learning racionalizarán operaciones como la gestión de pagos de los clientes y la dotación de personal para los proyectos.





- Tomar mejores decisiones, más rápidamente. Las empresas dependen de las finanzas para obtener información precisa y detallada que sirva de apoyo a la toma de decisiones y de respuestas ágiles a los cambios continuos. Workday Accounting Center permite a las organizaciones integrar, enriquecer, ajustar y contabilizar automáticamente las transacciones operacionales clave y de gran volumen de sistemas antiguos o propietarios.

Esto permite a los equipos financieros tener un conocimiento detallado de todas las operaciones, desde transacciones hasta la toma de decisiones basadas en datos. Además, Discovery Boards cumple un importante hito en el enfoque permanente de Workday de incorporar el análisis en las aplicaciones financieras. Con Discovery Boards, los equipos financieros pueden realizar análisis visuales ad-hoc en tiempo real de las operaciones de Workday, y todo en un solo sistema.





- Acelerar la generación de valor. Workday ha ampliado Workday Launch, un sistema preconfigurado para ayudar a los clientes implementar Workday más rápidamente y reduciendo riesgo, destinado a las organizaciones de grandes empresas de Estados Unidos, y con planes para ampliarse a otros mercados a finales de este año. Con la mayoría de los directores financieros esperando que una mayor parte de su fuerza laboral trabaje a distancia, Workday Launch, apoya el cambio fundamental a la nube para los equipos financieros, que se enfrentan a un nuevo entorno operativo posterior a la crisis.





Reconocimiento del cliente

Como resultado del continuo compromiso con el servicio al cliente y el éxito, Workday ha alcanzado un índice de satisfacción del cliente del 97%.





Además, Gartner Peer Insights documenta la experiencia de los clientes a través de calificaciones verificadas y revisiones de compañeros. Desde el 1 de julio de 2020, las revisiones de los clientes de Workday incluyen lo siguiente:





"Workday es el partner más centrado en el cliente con el que he trabajado en mis más de 20 años de carrera". –Vice presidente de la industria financiera [leer reseña completa]





"Proveedor extremadamente colaborador, que tiene una visión clara de la evolución de las finanzas y de cómo debería estar impulsando el valor de los negocios." --CFO en la Industria de Servicios [leer reseña completa]





"Hemos podido optimizar y simplificar nuestro sistema contable con la aplicación de Workday, lo que ha aumentado la productividad y la eficiencia de nuestro personal. --Vicepresidente de Finanzas y Contralor en la Industria de la Salud [leer reseña completa]





Citas

"Creemos que el reconocimiento de Gartner a Workday como líder en soluciones cloud de gestión financiera por cuarto año consecutivo refleja nuestro profundo compromiso con los clientes y nuestra capacidad para ofrecer continuamente una innovación que ayude a aliviar los retos a los que se enfrentan las organizaciones en la actualidad," apunta Barbara Larson, directora general de Workday Financial Management. "Para las organizaciones, contar con un partner de confianza como Workday es más importante que nunca. La visión en tiempo real, planificación activa y procesos de negocio listos para el cambio son herramientas que nuestros clientes necesitan para afrontar los cambios, por lo que podemos ayudarles a emerger más fuertes y a posicionarse mejor de cara a su crecimiento."





"Con Workday como nuestro partner, confiamos en nuestra capacidad para transformar nuestra contabilidad y cerrar procesos," señala Bharat Shahdadpuri, AVP, Workday Finance & Data Management, en CNA, una de las mayores compañías de seguros de Estados Unidos. "Y, con Workday Accounting Center, podremos automatizar la transformación de los eventos de negocio en contabilidad, lo que, a su vez, nos dará una visión más profunda que impulsará nuestra toma de decisiones. Ahora nuestros usuarios pueden configurar las reglas de contabilidad y mapeo por sí mismos, y esperamos que el coste de CNA para mantener las reglas de contabilidad disminuya en un 50%-60% gracias a Workday Accounting Center, mientras que destinamos más tiempo a IT."





Aviso legal de Gartner:

Gartner no respalda ningún proveedor, producto o servicio descrito en nuestras publicaciones de investigación, y no sugiere a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo aquellos proveedores con las más altas calificaciones u otra distinción. Las publicaciones de investigación de Gartner se componen de opiniones de la organización y no deben ser interpretadas como declaraciones de facto. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.





Las revisiones de Gartner Peer Insights constituyen las opiniones subjetivas de los usuarios individuales basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o de sus afiliados.





Sobre Workday

Workday es proveedor líder en aplicaciones cloud de finanzas y recursos humanos para empresas. Fundada en 2005, Workday ofrece servicios de gestión financiera, capital humano, planificación y aplicaciones analíticas diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Organizaciones que han elegido a Workday van desde medianas empresas a compañías de Fortune 50.





Declaraciones que se refieren a previsiones futuras

Esta nota de prensa contiene declaraciones acerca del futuro; entre otras cosas, declaraciones sobre el rendimiento y los beneficios esperados de las ofertas de Workday. Las palabras "creer", "puede", "hará", "estimar", "continuar", "anticipar", "pretender", "esperar", "buscar", "planear", "proyectar" y expresiones similares tienen por objeto identificar las declaraciones de carácter prospectivo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Si los riesgos se materializan o las suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos están implícitos en estas perspectivas, pero no se limitan exclusivamente a ellos. Los riesgos descritos en nuestros registros con la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"), incluyendo nuestro Formulario 10-K para el año fiscal que termina el 31 de enero de 2020 y nuestros informes futuros que podemos presentar ante la SEC de forma eventual podrían causar que los resultados reales varíen con respecto a las expectativas. Workday no asume ninguna obligación y no tiene actualmente la intención de actualizar ninguna de estas declaraciones prospectivas después de la fecha de esta publicación.

Cualquier servicio, característica o función no publicada a la que se haga referencia en este documento, nuestro sitio web u otros comunicados de prensa o declaraciones públicas que no estén accesibles de manera pública actualmente están sujetos a cambios a discreción de Workday y pueden no ser entregados como se concibieron o directamente no ser entregados. Los clientes que contraten los servicios de Workday, Inc. deben tomar sus decisiones de compra basándose en los servicios, características y funciones que están disponibles actualmente.





© 2020. Workday, Inc. Todos los derechos reservados. Workday y el logotipo de Workday son marcas comerciales registradas de Workday, Inc. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.





