viernes, 17 de julio de 2020, 12:42 h (CET) El objeto de este acuerdo es facilitar a los comerciantes asociados el acceso a los servicios sanitarios, de forma que cuenten con una persona a su disposición que les facilite la tramitación de la documentación, las reservas y citas asistenciales La Federación Mercantil de Gipuzkoa (FMG), Asociación que aúna a aproximadamente 1.500 puntos de venta de comercios de Gipuzkoa, y el grupo Quirónsalud, que en Gipuzkoa cuenta con el mayor hospital privado del Territorio, como es Policlínica Gipuzkoa y el centro de consultas Hospital Quirónsalud Donostia en Egia, han firmado hoy un acuerdo de colaboración para ofrecer un servicio sanitario personalizado.

En palabras de Isidoro Beltrán de Heredia, Director Comercial de Quirónsalud para el País Vasco: “un servicio preferente a la hora de contratar cualquier servicio, disfrutando de un asesoramiento personal en todo lo referente al protocolo Covid, como pueden ser los test, análisis clínicos y pruebas diagnósticas, incluidos los chequeos postcovid. Este canal de atención propio para los comerciantes guipuzcoanos es extensible para sus empleados, y sus cónyuges e hijos”.

Gracias a este acuerdo, los asociados, empleados y familiares de primer grado de la Federación Mercantil de Gipuzkoa podrán disfrutar de una cartera de servicios y tratamientos Premium en condiciones muy ventajosas y con la confianza de contar con el grupo hospitalario líder para el cuidado de su salud y la de sus familiares.

La firma de este acuerdo refuerza la estrategia de la Federación Mercantil de Gipuzkoa de establecer sinergias con otros líderes de nuestra provincia que posibiliten a sus asociados disfrutar de ventajas adicionales mediante la firma de acuerdos puntuales en áreas de interés para el sector.

Como ha indicado Julen Maiz, Presidente de la Federación Mercantil de Gipuzkoa, “de entre la amplia cartera de servicios a los que nuestros comercios van a tener acceso, debido al momento que vivimos, destacamos la oportunidad que nuestros asociados van a tener de realizarse analítica de detección de COVID. Los comerciantes lo estamos haciendo muy bien. Ninguno de los rebrotes surgidos en los últimos días se ha producido en una tienda. Estamos respetando los protocolos establecidos, garantizando la seguridad e higiene en nuestros establecimientos para que nuestros clientes se sientan 100% seguros en el momento de hacer sus compras. Y ahora, tener la oportunidad de realizarse un test con unas tarifas especiales, refuerza esas medidas”.

Además de a estos test, accederán en condiciones ventajosas (descuentos) a tratamientos privados, consultas, pruebas radiodiagnósticas, chequeos médicos y packs exclusivos en el área de ginecología y urología.

Sobre Federación Mercantil de Gipuzkoa

Federación Mercantil representa a casi 1.500 puntos de venta, divididos en 20 Asociaciones gremiales y 4 zonales.

Como Patronal del Comercio, el principal objetivo es la defensa de los intereses del comercio minorista.

Con una trayectoria de 88 años, FMG trabaja por impulsar el modelo de comercio innovador de Gipuzkoa.

Cuenta con un equipo de profesionales expertos en comercio que trabaja en las distintas áreas y servicios que la Federación ofrece a sus asociados: un servicio integral al comercio, gestión, formación, nuevas tecnologías, emprendimiento, acciones promocionales, proyectos estratégicos como Singular Dendak, etc.

Todo ello, reforzado con una permanente interlocución con las Instituciones y presencia en distintos organismos.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Vídeos

Un plus de atención sanitaria para los comerciantes guipuzcoanos



