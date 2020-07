Joven con hijos, nivel educativo medio o alto y con trabajo, el perfil de la pobreza severa en España, según EAPN las personas en situación de pobreza severa, el 51,2% son mujeres frente a un 48,8% de hombres; y una de cada cuatro (24,3 %) tiene menos de 18 años Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 17 de julio de 2020, 10:24 h (CET) Al menos 4,2 millones de personas en España se encuentran en pobreza severa --grupo de la población al que se dirige el Ingreso Mínimo Vital aprobado recientemente por el Gobierno-- y su perfil es el de una persona española joven con hijos, con un nivel educativo medio o alto y con trabajo, según un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), titulado 'El paisaje del abandono'.

"Son personas que 'han hecho los deberes' pero que permanecen atrapadas en una estructura que no les permite desarrollarse", ha precisado el autor del estudio e investigador de la EAPN-ES, Juan Carlos Llano, este jueves 16 de julio durante una presentación online.

En concreto, de las personas en situación de pobreza severa, el 51,2% son mujeres frente a un 48,8% de hombres; y una de cada cuatro (24,3 %) tiene menos de 18 años, un porcentaje que se eleva hasta un 40,5% si se suman las personas entre 18 y 29 años. Por lo tanto, el autor concluye que "la juventud está muy sobrerrepresentada".

Por otra parte, el grupo de personas mayores en pobreza severa representa el 8,7 % del total y el autor destaca que la práctica totalidad de sus ingresos vienen determinados por el importe de las pensiones que reciben, es decir, que no pueden salir por sí mismas de la situación de pobreza severa. Además, estas personas quedan fuera del nuevo Ingreso Mínimo Vital al tener más de 65 años.



Además, del informe se desprende que tener hijos es un importante factor de riesgo, pues el 38% de la población en pobreza severa son hogares formados por dos adultos con uno o más niños a cargo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.