​Recoge las ordenanzas de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia Sevilla y Pamplona

viernes, 17 de julio de 2020, 09:13 h (CET) ¿Sabes cómo circular con tu patinete por una ciudad como Madrid? ¿Y cómo deberías hacerlo en Valencia si estás de vacaciones? Ante la confusión que puede haber y la variedad existente entre las diferentes normativas municipales vigentes sobre el uso de patinetes, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, lanza la primera guía que incluye la normativa vigente sobre el uso de patinetes eléctricos en algunas de las principales ciudades españolas.



Enlace a la guía El patinete eléctrico ha llegado para quedarse. Vemos cómo cada vez más se incrementa el número de usuarios de este tipo de vehículos, cambiando por completo la movilidad que conocemos en las ciudades. Los conductores de patinetes eléctricos se han convertido en un usuario más de la vía, teniendo que convivir con coches, camiones, furgonetas y, por supuesto, con otros usuarios más vulnerables como peatones, ciclistas o motociclistas. Ante su mayor presencia en las ciudades, es necesario contar con un documento único que recoja la normativa vigente en parte de España.



Concretamente, la guía recoge la normativa ofrecida por la Dirección General de Tráfico y las ordenanzas vigentes en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Pamplona. Esta guía se irá actualizando acorde a la normativa existente y actualizaciones de las ordenanzas municipales.



Y es que no hay una normativa común para todas las ciudades. La Dirección General de Tráfico ha publicado instrucciones con medidas básicas sobre el uso de patinetes eléctricos pero deja a los Ayuntamientos la potestad de legislar su utilización a la espera de que se produzca una reforma del Reglamento General de Circulación. Así, no es lo mismo utilizar un patinete eléctrico en una ciudad como Barcelona que hacerlo en Madrid. Por ejemplo, mientras que en Madrid la edad mínima para su utilización es de 15 años, en Barcelona se fija en 16. Esta misma edad es para Valencia, mientras que en Pamplona estamos hablando de 14 años y de 15 en Sevilla. Esto mismo ocurre a la hora de conocer por qué vías se puede circular, la velocidad máxima que se puede alcanzar o prohibiciones en lo que respecta al aparcamiento.



“Nos encontramos en un país con un alto índice de desplazamientos donde la movilidad sostenible está cobrando gran importancia y mayor presencia en nuestro día a día. Un mismo usuario puede utilizar su patinete en Madrid y Barcelona y debe conocer qué normativa hay vigente en las diferentes ciudades. Esta guía nace con el objetivo de ampliar el conocimiento de la legislación que hay vigente en torno al uso de patinetes y reforzar la seguridad del uso de este tipo de vehículos. En Norauto vendemos y reparamos patinetes eléctricos y creemos que es nuestra obligación conseguir que estos usuarios hagan uso de este vehículo de movilidad personal de la forma más segura posible y para ello deben conocer su normativa”, asegura Simón Valín, director general de Norauto en España.



Para ello, Norauto difundirá la guía entre todos los usuarios que adquieran un patinete eléctrico en uno de sus establecimientos y a través de su página web para que todo aquel que tenga un vehículo de movilidad personal pueda consultarla.



En primer lugar se recoge la instrucción ofrecida por la Dirección General de Tráfico y, posteriormente, se pasa a detallar las principales pautas recogidas en las ordenanzas de las diferentes ciudades.



¿Qué dice la DGT? Hasta que se elabore una regulación formal específica de los VMP, la Dirección General de Tráfico (DGT) establece lo siguiente:



Un VMP es un vehículo de una o más ruedas, de una única plaza y propulsado únicamente por motores eléctricos. Su velocidad máxima es de 25 km/h.



Está prohibido conducir bajos los efectos del alcohol



Prohibido conducir usando el móvil y auriculares.



También está prohibido circular por aceras.



Es recomendable el uso de timbre e iluminación.



El uso de casco y otros elementos de protección será marcado por cada Ordenanza Municipal.



En los VMP solo se autoriza a transportar a una persona.



Las Ordenanzas Municipales establecerán las prohibiciones de paradas y estacionamientos y lugares donde es posible la circulación.



Fruto de su compromiso con la seguridad vial, el medio ambiente y una movilidad más sostenible, Norauto cuenta en su catálogo con una amplia gama de patinetes, bicicletas y scooter eléctricos. La compañía apuesta por el mantenimiento y reparación de estos vehículos para una mayor seguridad y, por ello, es además servicio técnico oficial de Xiaomi en España.



En este sentido y dentro este compromiso social y medioambiental, la empresa lleva a cabo la acción social "Dos ruedas = Un árbol", por cada artículo de movilidad sostenible (bicicletas, patinetes y scooter eléctricos) que se vende, Norauto contribuye comprando créditos de compensación de carbono para financiar un proyecto de reforestación.



