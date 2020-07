Renovar la cocina por poco dinero según pintorzaragoza.pro Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 15:23 h (CET) ¿La cocina se ha quedado anticuada? ¿Las baldosas y los muebles están pasados de moda? ¿Es posible renovarla sin gastar mucho dinero? Por suerte, gracias a unos pequeños trabajos de pintura es posible estrenar "cocina nueva" La cocina es una de las estancias que más acusa el paso del tiempo

Además de que los gustos estéticos han cambiado, por lo que se suele quedar obsoleta, es la habitación de la casa que más cuesta reformar, tanto desde el punto de vista económico, como de tiempo. Por eso, se dejan pasar los años y, mientras se siguen redecorando otras habitaciones, esta permanece igual.

Lo cierto es que reformar completamente una cocina puede ser costoso, pero, afortunadamente, actualmente se dispone de soluciones decorativas que permiten cambiar de forma muy notable su aspecto, sin invertir grandes cantidades de dinero ¿Cómo? Gracias a la pintura.

¿Cómo estrenar cocina sin gastar un dineral?

Hoy en día es posible acceder a todo tipo de pinturas, para todo tipo de superficies, incluso las más difíciles, como es el caso de las baldosas o los esmaltados.



Pintura para baldosas

Lo cierto es que los diseños para baldosas que se empleaban hace unas décadas ahora ya no gustan. A ello hay que sumarle que la cocina es un ambiente en el que la humedad y las grasas influyen negativamente en su aspecto.

De unos años a esta parte, han aparecido pinturas específicas para baldosas con las que se puede cambiar completamente su color, a la vez que se renueva su estado.

Cada vez se tiene acceso a un mayor surtido de colores, de tal forma que es posible encontrar uno que combine con el resto de la cocina. La pintura para baldosas es un producto fabricado específicamente para adherirse perfectamente a las baldosas, a la vez que cubre cualquier color anterior. También muy importante: son totalmente lavables, para que se puedan mantener perfectamente limpias durante mucho tiempo.

Pintura para muebles

En la mayoría de ocasiones, no solo es la pintura de las baldosas la que se ha quedado obsoleta. Aunque el diseño de los muebles de cocina es más “intemporal” lo cierto es que los colores no suelen ser precisamente modernos.

Por eso, pintar los muebles de cocina es otra de las grandes soluciones de las que se dispone para cambiar su aspecto.Además, no hace falta pintar todo el mueble. Basta con pintar las puertas para que la cocina parezca totalmente nueva y moderna. En este caso, los materiales de base también suelen tener muy poca adherencia. Por eso, para obtener los mejores resultados, lo mejor es hacerlo en dos pasos.



En el primero se aplicará una imprimación específica que prepare la superficie para el agarre de la pintura final, que es la que tendrá el color que se haya elegido. En el mercado se dispone de infinidad de colores y acabados para todos los gustos: mate, satinado y brillante. Un truco para que quede mejor: utilizar un color para los muebles inferiores y otro para los superiores.

Y, si además se renuevan los tiradores de las puertas, el efecto será mucho mejor.

El acabado de la pintura tanto en las baldosas como en los muebles ha de quedar impecable. Por eso, cuando no se dispone de tiempo o cuando se quiere tener la seguridad de obtener los mejores resultados, puede ser una gran idea contar con los servicios de un pintor profesional. Por poco dinero y en poco tiempo, es posible estrenar cocina nueva.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casino777 se prepara para lanzar Street Fighter II El Mosca crea su fundación: Fundación El Mosca, que persigue fines de interés general Los cursos de maquillaje profesional online alcanzan su punto máximo Wipro adquirirá IVIA Serviços de Informática Ltda en Brasil Llega la Talent Week: un evento con los mejores expertos en Business, IT, Marketing y Gestión de proyectos