Los cursos de maquillaje profesional online alcanzan su punto máximo

jueves, 16 de julio de 2020, 15:26 h (CET) La conocida maquilladora de Alicante, Carmen Moreno, reedita sus cursos de maquillaje profesional ofreciendo consultoría de maquillaje online a profesionales, particulares y estudiantes de maquillaje Hasta hoy, sus cursos se realizaban de forma presencial y personalizada. Ediciones exitosas en las que la maquilladora ofrecía masterclass individualizadas en las que enseñaba técnicas y recursos completamente adaptados a las necesidades de cada alumno.

El reciente confinamiento limitó la opción presencial pero no la demanda, cuyo aumento hizo necesaria una versión digital accesible a distancia: la novedosa consultoría de maquillaje online. Una formación personalizada a través de vídeo conferencia, totalmente privada, que requiere solamente de un ordenador, tablet o móvil con cámara y micrófono.

A diferencia de los cursos de maquillaje presenciales, esta actividad de una hora de duración está enfocada a profesionales del maquillaje, estudiantes y particulares que quieran aprender a sacar el máximo rendimiento a las técnicas de uso personal. Métodos con aplicación en eventos especiales o de diario y manejo de productos, colores y estilos que mejor se adapten a la piel y estética de la alumna.

Carmen Moreno ofrece más de 20 años de experiencia en maquillaje profesional con una consultoría cómoda, que evita el desplazamiento, y se adapta a las exigencias de las alumnas. Una propuesta especialmente atractiva para aquellas que deseen aprender técnicas puntuales o que no residen en la ciudad de Alicante.

Por otra parte, y dado que muchas alumnas prefieren la cercanía del trato directo, los cursos habituales de Carmen Moreno siguen ofreciéndose en su versión presencial, con todas las medidas de seguridad e higiene previstas.

Entre las formaciones presenciales más reclamadas se encuentran los cursos de maquillaje en Alicante para ceremonias, bodas, maquillaje social y maquillaje de fiesta o eventos, también el curso de automaquillaje; uno de los más exitosos de su catálogo.

Estos cursos, junto a los de maquillaje para pieles maduras, adolescentes, moda y fotografía (este último enfocado a modelos, publicidad, pasarela y moda), ofrecerán también una versión online dada la excelente aceptación que ya ha recibido la consultoría.

El maquillaje es un arte milenario cuyas técnicas han ido evolucionando hasta convertirlo en un oficio capaz de, literalmente, transformar a las personas. Del mismo modo, herramientas como la cosmética, cuya etimología griega viene a ser “belleza” y “orden”, es tan variada y aprovechable que su manejo hábil obliga a ponerse en manos profesionales cualificados.

