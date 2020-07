6 consejos antes de emprender un viaje por carretera Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 14:42 h (CET) Northgate Renting Flexible lanza una guía de consejos prácticos para garantizar la seguridad de la conducción en plena ola de calor Northgate Renting Flexible trabaja día a día con empresarios, autónomos y particulares y saben que la época estival puede convertirse en una etapa crítica del año con numerosos desplazamientos por carretera. Hasta ahora, es fácil encontrar recomendaciones para los viandantes, pero, ¿se sabe cómo se debe conducir cuando las temperaturas rondan los 40 grados? Por ello, la compañía ha desgranado seis prácticas que, como expertos en el sector de la conducción, llevan a cabo y son fáciles de desarrollar por los conductores con el fin de evitar incidentes innecesarios en la carretera.

Evitar conducir en horas centrales

Pocos saben el riesgo que esto conlleva, pero, un conductor sometido a una temperatura de 35 grados reacciona un 20% más lento que el mismo conductor a una temperatura de 25, lo que equivale a conducir con una tasa de alcoholemia de 0,5 gramos por litro de sangre.

Dejar el vehículo a cubierto y proteger también el interior

Lo más adecuado sería aparcar en un lugar cubierto como un garaje para proteger al vehículo de la climatología, pero de no ser posible es recomendable buscar una sombra para evitar la exposición a un calor extremo ya que al volver a usarlo puede avisar de posibles fallos eléctricos o electrónicos. No solo hay que proteger la carrocería de los fenómenos atmosféricos, también es importante aislar el interior protegiendo salpicadero, volante y asientos. Existen numerosas fundas resistentes e impermeables para exteriores con las que puedes cubrir el vehículo, sobre todo si está aparcado a la intemperie, y protegerlo del clima y de la contaminación.

Beber agua constantemente

Hay que recordar que se puede ser multado por tomar cualquier tipo de bebida mientras se está al volante, sin embargo, la prevención de tomar agua supone el recordatorio ideal para parar a refrescarnos, lo que servirá además para estirar las piernas y evitar los entumecimientos.

Verificar el nivel de aceite

Al igual que se cuida la hidratación del conductor, es importante hacer lo propio con el vehículo. Por ello, es aconsejable comprobar siempre el nivel de aceite ya que un nivel muy bajo hace que el sistema pierda eficacia.

Comprobar el líquido y el estado de frenos

El líquido de frenos permite saber si hay alguna fuga en el circuito y es muy importante comprobar su estado y nivel, ya que con mucha temperatura los frenos también pierden eficacia.

Vigilar la temperatura del motor y del sistema de refrigeración

Por último, se debe recordar que ante una ola de calor aumenta el riesgo de que se sobrecaliente el motor. Por eso, es recomendable controlar la temperatura y, si se está cerca a la zona de alerta roja, apagar el aire acondicionado y abrir las ventanillas para que el motor comience a enfriarse al soportar menos carga. Es importante no apagar el vehículo de golpe.

Con estos seis sencillos consejos se aumenta la seguridad de todos los usuarios de las carreteras.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casino777 se prepara para lanzar Street Fighter II El Mosca crea su fundación: Fundación El Mosca, que persigue fines de interés general Los cursos de maquillaje profesional online alcanzan su punto máximo Renovar la cocina por poco dinero según pintorzaragoza.pro Wipro adquirirá IVIA Serviços de Informática Ltda en Brasil