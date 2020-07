El Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa recuerda las pautas para un correcto uso de las mascarillas Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 13:26 h (CET) "Hay que llevar mascarilla y utilizarla correctamente". Entre otros aspectos, los farmacéuticos guipuzcoanos recuerdan a la ciudadanía que el uso de la mascarilla quirúrgica –la más utilizada en Gipuzkoa- no protege a quien la lleva. "Sirve para proteger a otros, por ello es tan importante que la llevemos todos", recuerdan El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) ha hecho público su apoyo a la medida anunciada ayer por la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Nekane Murga, con respecto a la obligatoriedad a partir de hoy, jueves, del uso de mascarilla con independencia de la distancia interpersonal en la Comunidad Autónoma vasca.

“La pandemia continúa entre nosotros y es una buena y necesaria medida que permitirá salvar vidas. No hay que verlo como una imposición sino como una responsabilidad de cada individuo para con la sociedad”, ha subrayado el presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia.

Ante la obligatoriedad de uso, el COFG considera fundamental informar a la ciudadanía sobre el correcto uso de las mascarillas ya que, “no basta con llevarlas, hay que utilizarlas bien”. Entre los errores más comunes figuran que la nariz no esté cubierta por la mascarilla, tocarla con las manos, guardarla en el bolsillo o creer que con la mascarilla quirúrgica –la más utilizada en Gipuzkoa-, estamos protegidos. “Este tipo de mascarilla sirve, no tanto para evitar contagiarnos, sino para evitar contagiar a los demás, por eso es tan importante que la llevemos todos”, subraya el presidente del COFG.

Con el objetivo de concienciar a la ciudadanía, desde el COFG recuerdan las pautas esenciales para un uso correcto de las mascarillas:

Antes del uso o manipulación de la mascarilla, limpieza o higienización de manos.

La mascarilla debe estar SIEMPRE en su posición correcta. No se retira para hablar, toser, etc.

La mascarilla debe cubrir NARIZ y BOCA

La mascarilla NO se toca y nunca se debe meter el dedo por dentro.

Para retirar la mascarilla, hacerlo tirando de las gomas o cintas, evitando tocar el tejido.

La mascarilla tiene que ser usada SIEMPRE del mismo lado.

GUARDARLA –si está limpia-, en una bolsa de plástico limpia y de cierre fácil, no directamente en los bolsillos o en el bolso. Duración y reutilización de las mascarillas

En cuanto a la duración o posibilidad de reutilización de las mascarillas, desde el COFG apuntan las define el fabricante, por lo que esta información debe consultarse en la caja o en la impresión de la propia mascarilla.

Con carácter general, las mascarillas de un solo uso deben ser desechadas inmediatamente una vez utilizadas. Solo ante la situación de abastecimiento limitado se contempla su reutilización.

Como pautas generales, este es el periodo máximo de uso recomendado en función del tipo de mascarilla:

Higiénica: 4 horas o retirar cuando esté húmeda.

Quirúrgica: 4 horas o retirar cuando esté húmeda.

Mascarilla de tela/caseras: No se han establecido tiempos de uso. Cambiarla cuando esté húmeda o sucia.

Autofiltrante (engloba las FFP2 y KN95): 8 horas aproximadamente. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Casino777 se prepara para lanzar Street Fighter II El Mosca crea su fundación: Fundación El Mosca, que persigue fines de interés general Los cursos de maquillaje profesional online alcanzan su punto máximo Renovar la cocina por poco dinero según pintorzaragoza.pro Wipro adquirirá IVIA Serviços de Informática Ltda en Brasil