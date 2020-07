Mudanzas Roy aporta claves para organizar bien un trastero

El vaciado de pisos es una buena opción cuando se renuevan los muebles del hogar o se muda a un piso amueblado. Pero, si se desea conservar las pertenencias o si se necesita un lugar para guardarlas durante una reforma integral, alquilar un trastero es la mejor opción Cuando se toma la decisión de contratar un servicio de vaciado de pisos es porque se desea renovar los muebles del hogar, o porque se muda a una casa o piso que se encuentra amueblado. Sin embargo, si se desea conservar algunos de los muebles u objetos personales, pero no se cuenta con el espacio necesario para ello, se puede alquilar un trastero. Pero, en el trastero no se deben apilar y acumular objetos: es necesario mantener un orden que permita aprovechar cada centímetro cuadrado. Por esta razón, Mudanzas Roy comparte estos consejos para organizar el trastero de forma sencilla.

Consejos para organizar su trastero

Un trastero es un espacio que brinda la oportunidad de almacenar aquellos objetos que no son de uso frecuente, pero que, en determinado tiempo, volverán a ser usados, como ropa, material deportivo y la decoración navideña. Es por ello que la limpieza y organización no deben tomarse a la ligera. Para lograr el orden en este espacio, es necesario:

Elegir la disposición de las cajas

Los objetos que estén guardados en cajas deben ser accesibles de acuerdo a la frecuencia de uso que tengan, dejando las cajas con objetos de menor rotación en la parte posterior. De este modo, se evitará el desorden cuando se vaya a por alguna caja con objetos que necesite.

En caso de que las cajas estén apiladas, se deben colocar las cajas de menor rotación en la base y las de mayor uso en la parte superior. Además, es importante rotular de manera adecuada las cajas, de tal manera que no existan confusiones y se lleve la caja equivocada.

Estanterías

Las estanterías son un excelente recurso para que se aproveche en su totalidad el espacio del trastero, ya que se estará colocando objetos en las zonas más altas. Esto se traduce en una organización ascendente. Si se decide usar estanterías, se recomienda colocar los objetos de menor uso en los estantes superiores, y los de mayor uso en los inferiores. Una de las ventajas de la organización de objetos ascendente es que puede quedar libre el espacio central, lo cual es útil en caso de que se desee guardar bicicletas, juguetes en general o escritorios.

Almacenamiento de ropa y zapatos

En caso de que parte del espacio del trastero esté destinado a la ropa de temporada, como los abrigos de invierno, es recomendable hacer uso de contenedores de plástico, de preferencia transparentes, ya que esto permitirá saber cuál es el contenido. Si no es posible, será necesario rotular los contenedores.

Para almacenar los zapatos en el trastero, siempre se puede recurrir a bolsas al vacío. Esto impedirá la entrada de aire, evitando que los zapatos se arruinen por esta causa.

Limpieza anual

En Mudanzas Roy se garantiza que los trasteros y guardamuebles sean espacios libres de suciedad y de humedad, por lo cual los objetos estarán seguros. No obstante, se recomienda hacer una limpieza anual. De este modo, si se encuentran objetos que no han salido del trastero en el último año y se sabe que no se volverán a usar, podrán descartarse, liberando espacio para otras pertenencias. Esto ocurre, principalmente, con la ropa.

Siguiendo estos prácticos consejos, se garantiza que el trastero será un lugar muy organizado en donde se podrá encontrar las pertenencias con facilidad y sin invertir mucho tiempo.