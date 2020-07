BYD lanza oficialmente al mercado su serie insignia Han EV Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 11:55 h (CET) Esta nueva serie de vehículos eléctricos es la oferta emblemática de BYD para el segmento mundial de sedán de lujo El 12 de julio, BYD anunció el lanzamiento oficial de su serie Han EV, la tan esperada oferta emblemática de la marca para el mercado mundial de sedán de lujo, que incluye tres modelos 100% eléctricos y un modelo híbrido.



Al integrar las tecnologías más avanzadas en la industria de vehículos eléctricos, el Han cuenta con un rendimiento formidable combinado con un estilo elegante. Como el primer modelo de producción masiva en utilizar la batería ultra segura BYD Blade, el Han EV establece nuevos estándares para los vehículos eléctricos de todo el mundo en términos de seguridad, rendimiento y lujo.

La serie Han establece un nuevo estándar global para la tecnología y la calidad de los vehículos eléctricos, sacudiendo el mercado tradicional de automóviles de lujo y acelerando el cambio global hacia la electrificación. En nombre de una de las dinastías más célebres de la historia china, la serie Han también demuestra la creciente capacidad manufacturera del país.

Wang Chuanfu, presidente de BYD, advirtió: "han pasado diez años desde la etapa conceptual del Han hasta su producción formal en masa", los que comparó con diez años de "afilar una espada brillante". Y agregó: "A través de nuestras tecnologías punta, hemos creado tres puntos de referencia para los vehículos eléctricos en términos de seguridad, rendimiento y lujo".

Inicialmente el Han EV se venderá solo en China, en un rango de precios que va desde los 229,800 RMB (USD $32.800) para su versión de autonomía extendida, 255,800 RMB (USD $36.500) para el modelo Premium, 279,500 RMB (USD $39.900) para la versión 4WD de alto rendimiento, mientras que el modelo híbrido Han DM tendrá un valor de 219.800 yuanes (USD $31.400).

El Han EV ha redefinido los estándares de seguridad para vehículos eléctricos, y al ser el primer vehículo del mundo en usar la batería Blade de BYD, es el doble de seguro en comparación con los vehículos que usan los tradicionales paquetes de baterías ternarias de litio. En tanto, el Han DM (dual mode) está impulsado por una matriz de seguridad de ‘cuatro capas de siete dimensiones’, que ofrece el sistema de baterías más seguro del mundo, con su capacidad de mantenerse estable a altas temperaturas.

Otras características notables de seguridad incluyen 11 airbags y seis cámaras, filtros de purificación de aire altamente eficientes, entre otros.

En términos de rendimiento, la serie Han viene con el primer módulo de control de motor MOSFET del mundo, que permite una aceleración récord de 0-100 km/h en 3.9 segundos. Al mismo tiempo, la distancia de frenado del Han desde los 100 km/h requiere solo 32.8 metros para pararse por completo.

La impresionante autonomía de 605 km. del Han EV también le otorga la calificación de recuperación de energía más alta del mundo, mientras que su parabrisas doble y otras medidas de ahorro energético satisfacen las necesidades reales de los usuarios durante su vida útil. El modelo híbrido Han DM viene con 81 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y más de 800 kilómetros de alcance integrado, con cinco modos diferentes de potencia.

El Han también establece un nuevo punto de referencia para los vehículos eléctricos de lujo fabricados en China. El nuevo lenguaje de diseño Dragon Face de BYD combina lo mejor de la estética del diseño oriental y occidental. Desde su llamativa parrilla delantera, sus luces traseras que simulan las garras de un dragón y otras características, el diseño estilizado del automóvil crea un vehículo sorprendente y seguro.

Su interior está equipado con paneles de madera maciza, asientos de cuero Napa de alta calidad, molduras de aluminio y otros materiales de calidad superior que rara vez se utilizan en otros vehículos de lujo de alta gama.

El lujo del Han se corresponde con su inteligencia, con características avanzadas como la conexión al teléfono móvil a través de NFC, que permite a los usuarios desbloquear fácilmente el vehículo incluso si su teléfono está sin carga o no tiene señal.

Además, el Han viene con la última versión del sistema inteligente de asistencia a la conducción DiPilot de BYD, que incluye una amplia gama de características de seguridad como un sistema de control crucero adaptable de parada y marcha (ACC-S & G), un sistema de advertencia de colisión frontal (FCW), un sistema de identificación y protección de peatones, un sistema de advertencia de salida de carril (LDWS), sensores de identificación de señales de tráfico y mucho más.

El Han se puede actualizar con funciones de nivel superior, incluido el sistema de navegación inteligente ICC de BYD, el sistema de crucero adaptativo integrado ICA y el sistema de asistencia de congestión de tráfico TJA. Los modelos premium y de alto rendimiento 4WD proporcionan además monitoreo de punto ciego, asistencia para cambio de carril, advertencia temprana de colisión trasera y otras funciones que pueden actualizarse a un sistema integral de estacionamiento automático.

DiPilot también viene con el modo DiTrainer, que activa selectivamente la conducción asistida en función de factores como el comportamiento de conducción, las condiciones de la carretera, el clima e incluso la edad del conductor.

El sistema de red smart DiLink 3.0 viene con actualizaciones de voz inteligentes y una actualización DiUI, con un tablet rotatorio de 8 núcleos de 15.6 pulgadas Ultra HD con suspensión adaptativa, entregando una mayor experiencia de lujo.

El Han EV refleja no solo algunas de las principales tecnologías del mundo automotriz, sino también los beneficios de la vasta experiencia de BYD en la investigación y desarrollo de vehículos eléctricos. Esto permite que la marca no solo ingrese al mercado de sedán de alta gama en China, sino también a otros mercados ferozmente competitivos. Con su gran rendimiento, seguridad y su representación de una nueva generación de lujo, el Han EV catapulta el posicionamiento de BYD en el mercado de vehículos eléctricos chinos en todo el mundo.

Sobre BYD

BYD Company Ltd. es una de las empresas privadas más grandes de China. Desde su creación en 1995, la compañía desarrolló rápidamente una sólida experiencia en baterías recargables y se convirtió en un incesante defensor del desarrollo sostenible, ampliando con éxito sus soluciones de energía renovable a nivel mundial, con operaciones en más de 50 países. La creación de un ecosistema de energía de cero emisiones, que comprende la generación de energía solar asequible, el almacenamiento confiable de energía y el transporte electrificado de vanguardia, la ha convertido en líder de la industria en los sectores de energía y transporte. BYD cotiza en las bolsas de valores de Hong Kong y Shenzhen.

Se puede encontrar más información sobre la compañía en https://www.byd.com/

