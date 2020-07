Repara tu deuda Abogados cancela 72.648 € en Huesca (Zaragoza / Aragón) con a la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados ostenta el 100% de éxito en todos sus casos gestionados Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, que entró en vigor en España en 2015, ha logrado que el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Huesca (Zaragoza) cancele una deuda de 72.648 euros con 11 acreedores a CR.

“CR -explican los abogados- está divorciado, tiene dos hijas a su cargo y está superando un problema de drogodependencia alcohólica. Con una nómina de 1.650 euros/mes y unos gastos básicos mensuales de 1.592 euros, acudió a nosotros sin saber qué hacer”.

El despacho de abogados cuenta con clientes de todos los perfiles, sociales y económicos, y una de sus máximas es adaptarse a la capacidad económica de cada uno de ellos. “Llevamos casos -explican- desde personajes famosos que han visto fracasar sus negocios hasta casos como el de CR, que sin capacidad económica y superando un problema personal grave, no sabe dónde acudir en busca de ayuda”.

Para cancelar la deuda, siguiendo la Ley de Segunda Oportunidad, el juzgado tiene en cuenta una serie de criterios. “Para exonerar de modo definitivo a los deudores -explican los abogados de Repara tu Deuda- y dar por concluido el proceso concursal, se tiene presente que el concurso no ha sido declarado culpable, que en la conducta de los clientes de Repara tu deuda abogados se aprecia buena fe, que no existe plan de pagos ante la inexistencia de bienes liquidables, que los deudores no han sido condenados por delito alguno, que estos intentaron un acuerdo extrajudicial, que no hay créditos contra la masa que el deudor tenga que tener satisfechos total o parcialmente, y que no hay personado ningún acreedor que se oponga a la solicitud”.

Los abogados de Repara tu Deuda gestionan más del 89% de todos los casos a nivel nacional. La Ley de segunda oportunidad es un mecanismo que persigue que aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad económica tengan un proceso al que acogerse con el fin de refinanciar las deudas en términos de viabilidad, o bien, ver canceladas esas deudas y obtener una verdadera segunda oportunidad.

El despacho de abogados Repara tu deuda ha trabajado, durante sus 4 años de andadura, la imagen de famosos de primer nivel como Marc Ostarcevic, ex de Norma Dubal; Brito Arceo, exárbitro internacional; Kiko Hernandez, de Sálvame; Javier Cárdenas; Albert Lesan o Carlota Corredera y, en la actualidad, Bertín Osborne. Es muy poco usual que personajes famosos, presentadores de televisión, futbolistas, cocineros de prestigio, etc. representen a un despacho de abogados.

En procedimientos complejos como el de la Ley de Segunda Oportunidad es imprescindible el uso de la tecnología para que el cliente esté informado en todo momento. Repara tu deuda Abogados posee una gran herramienta tecnológica en formato de APP llamada MYrepara, que permite mantener informados a los más de 8.000 clientes que tiene el despacho de abogados, realizar consultas, pagos de cuotas e incluso mantener reuniones con el abogado mediante videoconferencia. Gracias también a esta apuesta por las nuevas tecnologías, Repara tu Deuda, ha visto aumentado el número de clientes durante las semanas de confinamiento por COVID19, ya que la consultora puede operar 100% de forma online.