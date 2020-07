Social Energy lanza su fuerte apuesta por la revolución solar Comunicae

jueves, 16 de julio de 2020, 09:06 h (CET) La empresa sevillana, que cuenta con más de 200 plantas instaladas, lleva su compromiso con la sostenibilidad a hogares y empresas Cada día que pasa son más las empresas y familias que se suman al autoconsumo eléctrico, asumiendo la energía solar como la fuente de energía perfecta. Esta energía verde ofrece innumerables beneficios, económicos y medioambientales, por lo que no resulta nada extraño el sorprendente auge que está viviendo en nuestro país.

En este contexto, la empresa sevillana Social Energy ha lanzado sus extraordinarias condiciones para llevar la última tecnología fotovoltaica a hogares y empresas nacionales, de forma rápida, efectiva y al mínimo coste. Tal y como afirman desde la dirección de la empresa, “queremos que todo el mundo genere su propia energía gratuita, una energía verde y limpia, y se olvide para siempre de los abusos de la factura eléctrica”.

Social Energy, empresa española líder en instalaciones fotovoltaicas totalmente preparadas y monitorizadas, está compuesta por un completo equipo de profesionales especializados en los últimos avances sobre energía solar, que aspiran a hacer un mundo colaborativo y más sostenible. Por ello, decidieron diseñar productos de alta calidad a bajo coste que estuviesen al alcance de todos los bolsillos y que permita al mayor número de personas posibles poner su granito de arena contra el cambio climático.

A pesar de sus pocos meses de existencia, Social Energy ya cuenta con la valoración positiva de instituciones y asociaciones como IDEA o ePyme. En este tiempo, la empresa ya ha distribuido más de 200 plantas en mercado residencial y pymes, principalmente en Andalucía y Canarias, además de unos 300 kits autoinstalables repartidos por el norte de España.

Hay que “cuidar al mundo”

Para el equipo de profesionales que conforman Social Energy, “además de los beneficios que la energía solar aporta a la economía familiar, empezando por el ahorro, la gente se siente optimista y valora las ventajas que esta energía verde aporta al planeta. Los ciudadanos son cada día más conscientes de que hay que cuidar al mundo”.

En palabras de la dirección de Social Energy, “Hemos creado una Revolución, la Revolución Solar, en el que cada persona que se une está generando su propia energía y, además, aporta su granito de arena en la lucha contra el cambio climático gracias a la generación de energía limpia, son los llamados Revolucionarios Solares”.

Estudios personalizados gratuitos

Por ello, Social Energy ha puesto énfasis en el desarrollo de un sistema sencillo, rápido y eficiente, que facilite de un modo claro las posibilidades del consumidor. Para los interesados, solo con rellenar un escueto formulario se pone en funcionamiento un proceso rápido que empieza con la realización de un estudio pormenorizado de la vivienda o empresa.

A partir de este análisis, los expertos de Social Energy le informan sobre los productos más adecuados y la mejor instalación, con lo que, explican, “ahorramos años de dolor de cabeza para usuarios, por no hablar de los años de sufrimiento a la atmósfera”.

Además, recuerdan, una persona puede obtener financiación totalmente garantizada con empresas como Celetem, y pueden ahorrar hasta el 80% de su factura de la luz. Un 100% si deciden realizar una instalación aislada.

