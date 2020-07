El incremento de los servicios de cerrajería y fontanería en los meses de verano en Alicante Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 16:41 h (CET) Durante la temporada estival, no sólo se producen más robos, si no que se producen olvidos y pérdidas de llaves constantes. Para ello, el equipo de cerrajeros de urgencias 24h, están a disposición ante los inconvenientes que puedan surgir. Pero no solo esto, el calor y el uso más intensivo de algunos elementos de la vivienda pueden provocar la llegada de nuevas averías de fontanería La provincia de Alicante suele ser uno de los destinos preferentes para miles de personas en vacaciones. Cuando llega el verano, la población se multiplica por dos, tres o más respecto al resto del año. Un ir y venir de gente que hace que también aumente la demanda de servicios. Siendo los cerrajeros uno de los sectores que más trabajo tiene como resultado del turismo y el incremento de los servicios.

Los motivos por los que se necesitan los servicios de estos profesionales son casi siempre los mismos, es muy común, el olvido de llaves dentro de las viviendas con las prisas de ser los primeros en llegar a la playa. Afortunadamente esta una tarea relativamente sencilla en la que un profesional de cerrajería tan solo tardará unos pocos minutos en resolver, sin causar ningún tipo de daño y sin tener que realizar después ningún cambio de cerradura.

Sin embargo, es una época en la que también suelen producirse bastante robos, por bandoleros que se dedican a abrir coches y en las que los cerrajeros se encargan de solucionarlo sin que haga falta acudir al taller a arreglar los desperfectos. A este tipo de situaciones que suelen ocurrir de forma común, se suele sumar las averías y problemas de fontanería que ocurren en el hogar: grifos y cisternas que pierden agua, averías con el termo, roturas de electrodomésticos, problemas de instalación eléctrica y mantenimiento de piscinas. Son los problemas que más se producen en el hogar, pero no solo esto, cuando en verano los turistas alquilan un apartamento para pasar el verano, es común que el hogar previamente ya cuente con problemas de fontanería y que estos surjan durante la estancia en la vivienda. Aunque también pueden aparecer durante las vacaciones por el exceso de temperaturas o una mala praxis del inquilino.

Ante estos problemas de cerrajería y fontanería que suelen ocurrir durante la época estival, no dudar en ponerse en contacto con empresas locales que puedan acudir a cualquier punto de la provincia de Alicante a resolver la situación lo antes posible.

