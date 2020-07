Nacen en Loro Parque dos mellizos de tití emperador Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 16:54 h (CET) Esta especie ya ha criado en varias ocasiones en el Parque, evidenciando el estado de bienestar en que se encuentran los animales en sus instalaciones La crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus no ha frenado en ningún momento la vida en Loro Parque. Con la llegada del verano, y como ya ha ocurrido en años anteriores, el zoológico portuense ha sido testigo del nacimiento de dos mellizos de tití emperador.

Los padres tuvieron descendencia por primera vez en 2018 y el hecho de que sigan criando es un indicador del bienestar de los animales en el Parque y lo bien establecida que está esta familia de Saguinus imperator.

En esta especie, es el macho (u otro miembro del grupo) el que ayuda a cargar a las crías hasta que se hacen independientes de los padres, y se las entrega a la madre cada cierto tiempo para que las amamante. En Loro Parque han nacido ya tres pares de mellizos, los últimos recientemente, y ahora pueden observarse todos haciendo vida familiar en su instalación, siendo incluso los hermanos los que cargan a los recién nacidos.

En este sentido, es importante mantener grupos familiares estables para que los hermanos mayores, durante el proceso de colaboración, aprendan todo lo necesario para ser futuros parentales exitosos.

El tití emperador es originario de los bosques de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, donde se alimenta principalmente de insectos, frutas, flores, néctar y animales pequeños como ranas, caracoles, lagartos o arañas. Tiene unos característicos bigotes, garras en lugar de uñas en todos los dedos excepto en el pulgar y dos molares en lugar de tres en cada lado de la mandíbula, ambos aspectos que lo diferencian de otras especies de monos.

Afortunadamente, está catalogado como una especie de preocupación menor en la Lista Roja de las Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por lo que no se encuentra en riesgo de extinción. Sin embargo, el tamaño de sus poblaciones está descendiendo y su hábitat se está reduciendo debido al desarrollo residencial y comercial y a la tala de bosques, entre otras amenazas.

Esta familia forma parte de un programa de conservación ex situ de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA), integrado en la visión “One Plan Approach to Conservation” de la UICN. En Loro Parque, actúan como representantes de sus congéneres en la naturaleza, ayudando a concienciar a los visitantes sobre la importancia de proteger a los animales salvajes y sus hábitats naturales. Además, favorece el conocimiento sobre la especie, su reproducción y su crianza, una información también muy valiosa para la protección de las poblaciones en el medio silvestre.

