Nace Share Your Board, la startup que lleva la economía colaborativa a las tablas de surf Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 13:34 h (CET) La compañía lanza Share Your Board, una plataforma digital donde particulares pueden alquilar sus tablas a surfistas de paso. Ya está funcionando en País Vasco y Cantabria, y próximamente se incorporarán Galicia, Canarias, Cataluña y Baleares. Para 2021, el proyecto pretende que las tablas se puedan reservar vía app y recogerse directamente de taquillas con tecnología NFC instaladas en las playas, contribuyendo a activar la economía local de los destinos turísticos de surf Crowdland, compañía híbrida entre agencia de marketing tecnológico y startup de innovación aplicada al mundo del deporte, acaba de lanzar al mercado su proyecto Share Your Board, una propuesta de economía colaborativa para que los aficionados al surf puedan alquilar sus tablas a otros surfistas de paso que quieren aprovechar su visita turística para practicar por unas horas este deporte.

Para ello, se ha desarrollado una plataforma digital en la que el propietario de una tabla puede ponerla a disposición del resto de usuarios de la comunidad, explicando sus características y el precio/hora del alquiler. Si hay una persona interesada en ella, el ‘renter’ recibe una solicitud de alquiler, y ambos entran en contacto para acordar el servicio, así como el lugar, fecha y hora de recogida de la tabla. Todos los usuarios de la plataforma están verificados, valorados por la comunidad e identificados con su DNI.

En el momento de su lanzamiento, Share Your Board cuenta con cerca de 250 usuarios registrados y una oferta de tablas disponibles principalmente en dos localizaciones, País Vasco y Cantabria, si bien próximamente se abrirán las localizaciones de Galicia, Canarias, Cataluña y Baleares.

"Se trata de un modelo similar a Wallapop (aunque en este caso orientado al alquiler) que permite obtener unos ingresos extra, pero que va mucho más allá del intercambio comercial: queremos crear una comunidad de surfistas que, además de compartir sus tablas sin intermediarios, puedan compartir experiencias, consejos del surfista local, e incluso probar nuevas tablas y medidas antes de decidirse a cambiar la propia. Y siempre con un espíritu basado en la pasión y el respeto por el mar, la colaboración y la sostenibilidad", explica Koldo Ugarte, head of Business de Crowdland y fundador de Share Your Board.

La plataforma pretende ser también un portal de turismo relacionado con el surf, con información de calidad sobre la oferta de hoteles y experiencias de los lugares referentes para la práctica de este deporte a nivel mundial, y que dé servicio a un mercado en continuo crecimiento a nivel mundial capaz de generar ingresos en servicios complementarios. En España existen más de 30.000 surfistas federados y 500 escuelas de surf, y se calcula que la comunidad global de surfistas está formada por unos 35 millones de personas que alquilan tablas de surf durante más de 2 millones de horas cada año.

Un modelo de negocio innovador, sostenible y escalable de ‘sharing economy’

Pero el proyecto es mucho más que una plataforma digital. El objetivo de Crowdland, en una segunda fase prevista para 2021, "es evolucionar esta propuesta multidispositivo y multicanal, con la tecnología más actual y el diseño más cuidado, hacia un modelo de negocio físico sostenible, similar al del alquiler de bicicletas o vehículos eléctricos en las ciudades, que permita a los surfistas poder alquilar también tablas de surf en las playas", apunta Ugarte.

Para ello, la compañía ha diseñado una estrategia basada en taquillas físicas instaladas en las playas, dotadas con tecnología NFC para que el usuario pueda abrir la puerta de forma autónoma y recoger la tabla que previamente ha reservado a través de una app, y abonar el importe correspondiente mediante pasarela de pago. Por su parte, las tablas serán fabricadas por constructores o shapers locales, y estarán dotadas de un sistema de geolocalización para evitar sustracciones y usos fraudulentos.

"Nuestra propuesta se convierte en un reclamo para los destinos turísticos del ámbito del surf y permite activar la economía de estos municipios, tanto a través de su oferta turística como de los shapers y los servicios complementarios para surfistas, incluidos los locales. Además, se trata de un proyecto totalmente escalable", subraya el fundador de Share Your Board, que actualmente se encuentra en fase de búsqueda de inversores para poder acometer esta segunda fase y hacerla realidad.

