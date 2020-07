Woonivers y Visa se alían para facilitar el reembolso del Tax-Free Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 13:42 h (CET) Lanzan la tarjeta digital piloto Woonivers Pay para canarios y andorranos, que permite el reembolso instantáneo del IVA. Woonivers integra Visa Direct, una plataforma que impulsa pagos en tiempo real a los titulares de tarjetas Visa Woonivers, la primera aplicación 100% móvil para gestionar las solicitudes de devolución de IVA de las compras de los viajeros no residentes en la Unión Europea (UE) y/o no sujetos al IVA, presenta junto a Visa, Woonivers Pay, la primera tarjeta digital que permite una gestión completa del Tax-Free, incluyendo el pago contactless en tienda con cambio de divisa a euros, y el reembolso instantáneo de la devolución de IVA correspondiente a través de la plataforma tecnológica Visa Direct.

En esta primera fase, que tendrá continuidad a otros países, Woonivers Pay facilitará la gestión del Tax-Free a los ciudadanos de Andorra que visiten España y a los residentes en Canarias, que también tienen derecho a una devolución de impuestos por sus compras cuando viajan a la Península.

La nueva tarjeta digital es gratuita, ha sido desarrollada en colaboración con Visa y permite comprar en los establecimientos asociados, recibiendo el reembolso del Tax-Free de manera automática y acumulando puntos en el programa de fidelidad que les ayudarán a ahorrar aún más. Como oferta de lanzamiento, el usuario podrá disfrutar de la devolución total del IVA sin comisión alguna en sus tres primeras compras y tendrán 5 euros de regalo.

Woonivers integra Visa Direct para abonos inmediatos de las devoluciones de IVA a cualquier titular de tarjeta Visa. Por su parte, Visa Direct impulsa los pagos en tiempo real y de forma instantánea, mediante la red global de Visa para enviar dinero a miles de millones de cuentas de tarjetas en todo el mundo. Es la plataforma tecnológica que permite a las empresas crear experiencias de pago rápidas, cómodas y seguras utilizando las credenciales de las tarjetas de débito y prepago.

"Con Woonivers Pay queremos ayudar a los canarios que visiten la Península a que puedan ahorrarse hasta un 21% en sus compras por la gestión del Tax-Free y que hasta ahora no lo estaban realizando por la complejidad de la gestión y por desconocimiento, del mismo modo que a los andorranos que tienen este beneficio cuando visitan nuestro país. Con este lanzamiento facilitamos a los viajeros que puedan comprar, ahorrar e invertir sus devoluciones de impuestos como prefieran, con beneficios exclusivos y de manera sencilla, todo a través del móvil", asegura Abel Navajas, cofundador de Woonivers.

Carmen Alonso, directora general de Visa en España, afirma: "La alianza con Woonivers es un claro ejemplo de nuestro compromiso por apoyar al ecosistema Fintech, contribuyendo a través de nuestra experiencia y conocimiento a otras empresas y ofreciendo los beneficios de nuestra red. Estas asociaciones y proyectos con Fintech y startups nos permiten desarrollar soluciones y productos innovadores como Woonivers Pay, al tiempo que nos da la oportunidad de aprender de la agilidad, frescura y singularidad que caracteriza a las Fintech".

Canarios y andorranos, también usuarios de Tax-Free

Los residentes en Canarias se pueden deducir el IVA en sus compras cuando visitan la Península, al igual que los ciudadanos del Principado de Andorra por ser un territorio que no forma parte de la UE. A través de Woonivers Pay, un número ilimitado canarios y andorranos se podrán beneficiar en esta primera fase piloto de las ventajas de la devolución Tax-Free de sus compras sin papeles, móvil y ahora también con tarjeta de pago, gracias a Visa.

Además de canarios y andorranos, los turistas suizos y noruegos podrán usar Woonivers Pay durante 2020 cuando visiten España, al no ser ciudadanos de la UE, y en 2021 los ciudadanos británicos cuando el Brexit se haga oficial.

"Este año 2020 el turismo internacional encuentra muchas limitaciones por la crisis sanitaria mundial, y más aún el extracomunitario. Sin embargo, muy cerca de nosotros hay también usuarios que pueden ser beneficiarios del derecho de recibir el reembolso de sus impuestos. Con el lanzamiento de Woonivers Pay queremos ser los primeros en darles la oportunidad de gestionarlo de forma intuitiva, gratuita y móvil", comenta Antonio Cantalapiedra, cofundador de Woonivers.

Recientemente, Woonivers ha presentado una nueva solución mediante la cual los comercios asociados pueden ofrecer también a los clientes la gestión del Tax-Free a través de sus tiendas online. Estos nuevos servicios de la compañía del sector Fintech-RetailTech, se enmarcan dentro de una estrategia para ayudar al comercio minorista a reactivar su actividad en el inicio de la desescalada del COVID-19.

