Nuevo postre de verano Bizkarra: Tropikal Açai y Tres Chocolates

Bizkarra ha creado un nuevo postre de verano: las copas Tropikal Açai y Tres Chocolates. Son dos copas refrigeradas y en formato mousse, aunque de sabores muy distintos Bizkarra ha creado estas especialidades partiendo de las opiniones recogidas en una encuesta que ha realizado recientemente sobre el postre de verano y respondiendo a las preferencias del público. La mayoría se decantaba por los postres ligeros a partir de fruta, pero también se apuntaban otras opciones más clásicas de repostería. “Reflexionando sobre lo que nos han contestado y añadiendo nuestra creatividad hemos querido ofrecer algo distinto y sorprendente este verano” afirma Eduardo Bizkarra, gerente de la firma. En cuanto a la concreción de los sabores han apostado por opciones para todos los gustos; “para quienes prefieren sabores afrutados, para fans del chocolate y/o de los postres de siempre… y también para quienes buscan un postre vegano, una opción cada vez más demandada”.

Tropikal Açai vegana

La sorpresa viene de la mano de la copa vegana Tropikal Açai, con la que Bizkarra se apunta a uno de los alimentos saludables del momento – el açai- dándole forma de una propuesta única y original.

El açai es el fruto de los Açaizeiros, unas palmeras que crecen únicamente en estado silvestre en la selva del Brasil, especialmente en el Amazonas. Su fama internacional se basa en sus cualidades nutricionales y saludables. Tiene un alto contenido de antioxiantes, vitaminas A, C y B, y ácidos grasos esenciales omegas 3, 6 y 9. También es muy rico en fibra y proteína orgánica vegetal.

Las bayas de açai son redondas, pequeñas y de color oscuro; contienen un 90% de semilla y un 10% de pulpa. Se han utilizado durante siglos en las sociedades indígenas locales como alimento y como medicamento natural para tratar enfermedades de la piel y digestivas. Su consumo se ha ido extendiendo a medida que se han ido descubriendo sus propiedades; primero a toda Brasil y luego a todo el mundo.

Tomando como ingrediente principal estas bayas, Bizkarra ha creado una copa vegana que se elabora con mermelada de açay y nata vegetal, con una capa superior de trocitos de bizcocho red velvet y virutas de chocolate. ¿El sabor? según Eduardo Bizkarra se puede definir como “fresco y suave… como no es un sabor del que tenemos muchas referencias no hay como probarlo… particularmente me gusta cómo fusionan los sabores y las texturas, al tomar una cucharada”.

Tres chocolates

La segunda opción de copa de verano está pensada para quienes disfrutan del chocolate durante todo el año; “Hemos querido crear un chocolate refrescante como una opción de siempre”.

Es una combinación de tres mousses elaborados con leche, nata, yema de huevo y chocolate blanco, chocolate con leche, y chocolate negro. Las mousses se disponen en tres capas, de menor a mayor tono, con una presentación tricolor que recuerda al típico Soconusco bilbaíno en versión veraniega.

Ambas especialidades se pueden encontrar en todos los establecimientos Bizkarra durante toda la temporada estival.

Fuente: Servicios Periodísticos