La comarca de La Alcarria baja reclama la reposición de los horarios de autobús

Los ayuntamientos de Albalate de Zorita, Illana, Almonacid de Zorita, Zorita de los Canes y Pastrana, tras una reunión a instancias del consistorio albalateño, solicitan a la Junta de Comunidades y a la empresa adjudicataria, Guadalbus, que se restablezca el servicio de autobuses, al menos, en las condiciones anteriores al comienzo de la pandemia Los ayuntamientos de Albalate de Zorita, Illana, Almonacid de Zorita, Zorita de los Canes y Pastrana, tras una reunión convocada a instancias del consistorio albalateño, se han unido para manifestar su malestar por la situación actual del transporte público en su comarca.

Desde que en el mes de marzo se declarara el estado de alarma y el confinamiento, el servicio de autobuses que llevaba a los habitantes de la zona hasta la capital de la provincia, Guadalajara, se vio interrumpido en su totalidad. Dicho servicio hasta la irrupción del COVID19 se venía prestando de forma diaria, por la empresa Guadalbus, con salida desde Illana.

Con la vuelta progresiva a la normalidad, y ya en Fase 3 se restableció el servicio con restricciones, es decir, se comenzó a prestar únicamente tres días en semana, lunes, miércoles y viernes. Tanto vecinos como responsables de los ayuntamientos afectados aceptaron esta medida suponiéndola provisional, pero con la llegada de la nueva normalidad no se han repuesto los servicios íntegramente, tal y era de esperar y según se les ha comunicado, durante los meses de julio y agosto, se seguirá prestando solamente tres días en semana.

La provincia de Guadalajara, fuera de la zona del Corredor del Henares, es efectivamente una de la partes de España más afectada por el problema de la despoblación y la merma en los servicios, no hace más que agravar la situación. Por eso los alcaldes de la zona han decidido unir sus fuerzas y no solo para no renunciar a ninguno de los derechos de los ciudadanos de sus pueblos, sino para exigir a las administraciones responsables que cumplan sus promesas de no dejar a nadie atrás, y restablezcan los servicios e incluso se planteen un incremento de los mismos.

La nueva realidad ocasionada por el COVID19, en la que debido a la necesidad del distanciamiento social, algunas personas están optando por salir de las grandes ciudades. Esto puede suponer un impulso para los pueblos y una oportunidad de recuperar población. Pero esto no sucederá si no se ofrecen los servicios necesarios para garantizar la calidad de vida de sus vecinos.

Los alcaldes de Albalate de Zorita, Illana, Almonacid de Zorita, Zorita de los Canes y Pastrana, solicitan a la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha y a la empresa Guadalbus que se restablezcan los servicios a la mayor brevedad posible.