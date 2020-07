Este verano es posible viajar ahorrando con segurocochedealquiler.com Comunicae

miércoles, 15 de julio de 2020, 09:42 h (CET) SeguroCochedeAlquiler.com: Una opción económica para contratar el seguro de coches de alquiler y carsharing Llega el buen tiempo y con él, las vacaciones. A pesar del COVID, o ya sea precisamente porque a raíz del confinamiento, las ganas de viajar han aumentado, ésta es la época del año en la que se realizan más viajes. Los coches de alquiler dan mucha libertad para las vacaciones y además hay muchas ofertas que los hace una opción muy interesante para desplazarse, pero ¿qué ocurre cuando se van recoger las llaves del coche que se ha alquilado? Pues que detrás del precio de oferta del coche de alquiler, hay un seguro que no han ofrecido y que dispara el precio del alquiler, suponiendo la mayoría de las veces un coste muy superior al del propio vehículo.

Segurocochedealquiler.com es una compañía española que ofrece seguros para coches de alquiler por 7,59 euros al día o, para usuarios que realizan más alquileres, hay otra opción por 199,99 euros todo el año. El ahorro medio alcanza hasta un 80% respecto al precio del seguro que ofrecen las compañías de rent-a-car.

Adicionalmente a la cobertura de daños, SeguroCochedeAlquiler es un seguro muy completo, pues además de cubrir los daños propios, ofrece coberturas tales como pinchazos, pérdida de llaves o daños en llantas y cristales, que la mayoría de las ocasiones, los rent-a-car no incluyen en su seguro y permite asegurar gratuitamente hasta 5 conductores.

El seguro anual permite cubrir todos los alquileres durante un año, con duración de hasta 60 días cada alquiler: una opción muy interesante si se va a hacer más de un alquiler.

La contratación es 100% online a través de su página web www.segurocochedealquiler.com, desde donde también se pueden realizar todas las gestiones en caso de siniestro. Disponen de atención telefónica y chat en español.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.