​El puerto de los leones de Constanza Chesnott muestra el exotismo y la complejidad de la sociedad colonial de Singapur de la época

El puerto de los leones es la cuarta novela de Constanza Chesnott, una escritora de novela histórica romántica fiel a la plataforma de Amazon. Con esta obra, se presenta al Premio literario Amazon Storyteller 2020 y promete una apasionada historia de amor entre Dara Lorenz y Nathaniel Dankfield en medio del Singapur colonial del siglo XIX.

Constanza Chesnott es una escritora de romance histórico. Tienes hasta la fecha cuatro novelas publicadas. Háblanos acerca de este género: ¿por qué te has especializado en él? ¿Qué es lo que más te gusta de escribir romance histórico?



Es el género que más leo, me encanta la historia y aprender cosas nuevas a través de la lectura, las tramas potentes donde suceden muchas cosas y donde los personajes se ven arrastrados por los acontecimientos históricos y viven historias de amor épicas. En verdad escribo lo que más me gusta leer.



La última novela publicada es El puerto de los leones, novela con la cual te presentas al Premio literario Amazon Storyteller 2020. ¿Qué tal se vende, en tu experiencia, el romance histórico en Amazon? ¿Crees que tienes posibilidades con El puerto de los leones? ¿Por qué?

Durante el periodo del Premio literario, los lectores suelen leer mucho en Kindle Unlimited por lo que las páginas leídas superan a las ventas. El romance contemporáneo se vende más que el histórico pero hay muchas lectoras fieles y ávidas del subgénero por lo que sigue siendo una de las lecturas preferidas.



El puerto de los leones es una obra muy cuidada, la planificación la hice junto a mi coach literaria, tiene edición, maquetación, tanto de ebook y como de papel, y diseño de portada profesional. Tiene detrás un trabajo muy intenso de investigación histórica y contiene todos los ingredientes para hacer disfrutar al lector al máximo, una grandiosa historia de amor, una trama entretejida de giros inesperados con personajes muy diferentes entre sí que reflejan el exotismo y la complejidad de la sociedad colonial del Singapur de la época.



Todas tus obras están publicadas en la plataforma del premio y estoy segura de que has tenido muchas oportunidades de publicar con editoriales, dada tu calidad literaria. ¿Por qué sigues en Amazon? ¿Qué te aporta?

Me gusta poder controlar todo el proceso de producción y venta de mis obras. Los tiempos que manejan las editoriales son muy extensos, pasan muchos meses, incluso un año, hasta que un libro ve la luz y luego no necesariamente recibe la atención por parte de la editorial que necesita para destacar entre las otras obras que se publican. El autor tampoco controla el precio de venta, y el precio de los libros electrónicos de las editoriales son ridículos. Además, hoy en día, los autores publiquen o no con editorial tienen que hacer mucho marketing en redes sociales. En verdad, no le veo la ventaja a trabajar con una editorial, a no ser que verdaderamente apuesten por tu libro y hagan una gran inversión en promoción y paguen un adelanto que indique esa intención, cosa que no suele suceder.



Con Amazon son todo facilidades, me encanta la plataforma. Si algo no funciona lo cambias, tienes feedback inmediato de las ventas, páginas leídas, puedes hacer promociones, contratar publicidad y es el mayor distribuidor de libros del mundo, incluso ahora puedes vender en las librerías con un click.



¿Qué crees que puede aportar El puerto de los leones en el concurso? ¿Qué elementos distintivos tiene?

Por las obras que he visto, hay muy pocos romances históricos y ninguno ambientado en Asia. Además, la trama de El puerto de los leones es muy original, los personajes que habitan la novela son apasionantes y culturalmente muy diversos, piratas malayos, oscuros patriarcas chinos, culis adictos al opio, soldados coloniales, entre otros. Los protagonistas son personajes muy complejos, Dara Lorenz llega a Singapur en busca de su pasado y Nathaniel Dankfield solo quiere olvidarlo, entre ambos se prenderá la llama y juntos arrastrarán al lector a una aventura inolvidable.



¿Qué has aprendido escribiendo El puerto de los leones?

Aunque viví allí años atrás, durante la planificación de la novela hice un viaje de investigación a Singapur maravilloso y visité los principales museos y archivos históricos así como todos los lugares que aparecen en la novela, aprendí mucho de la historia del lugar y de los conflictos que vivían las distintas etnias en la época, disfruté de la comida autóctona, que también forma parte de la experiencia sensorial de la novela.



Y, con cada libro, se afianza el oficio y el proceso de escritura se vuelve más sólido. Creo que se nota que es mi cuarta novela.



Constanza, a pesar de escribir en lengua castellana, no resides en ningún país hispanohablante en estos momentos. ¿Nos cuentas un poco sobre esto?

En 2005 salí de España para trabajar en Taiwán, después estuve una temporada en Singapur y, finalmente, me asenté en Shanghai, en China. Anteriormente viví un año en Estados Unidos y otro en Francia.



¿Te ha aportado visión el hecho de vivir en otro país para escribir tus novelas?

Vivir en otros países siempre enriquece, te aporta más conocimiento del mundo. Se me dan bien los idiomas y suelo sentirme en casa en cualquier lugar. Supongo que mis personajes están impregnados de mi fascinación por las culturas, me interesa mucho como personas provenientes de distintos lugares chocan, interactúan y llegan a entenderse. Los protagonistas de mis historias son siempre muy diferentes, incluso enemigos y el amor les rompe los esquemas.



Residir en el extranjero durante tanto tiempo también me ha hecho desear conocer mejor la historia de mi propio país. Cuando llegué a Taiwán descubrí que había sido colonia española durante dieciséis años y que los holandeses, asentados en el sur de la isla, terminaron con la colonia. Mi primera novela, De pasión y deshonra, está construida sobre ese hecho histórico. En mis siguientes dos novelas, A lomos del destino y Donde braman los vientos me adentro en la herencia española de la California mexicana.



Pero, sobre todo, vivir en otro país te hace descubrir que en el fondo todos nos parecemos, deseamos las mismas cosas, el corazón late de la misma manera vivas donde vivas y hables el idioma que hables, y ese conocimiento es fundamental para poder conectar con el lector sea cual sea su lugar de procedencia.



¿Tienes otros proyectos en mente para el futuro?

Actualmente estoy escribiendo mi primera novela romántica contemporánea. Mis próximos diez proyectos están ya pensados, tengo muchas historias dentro de mí que irán emergiendo.