Alcobendas analiza los retos de la movilidad sostenible para desarrollar su nuevo centro de innovación, Digital Innovation HUB

martes, 14 de julio de 2020, 15:03 h (CET) El Ayuntamiento de Alcobendas, con el apoyo de Alcobendas Hub y la AICA (Asociación de empresarios de Alcobendas) se han reunido para analizar los retos de movilidad para la futura creación de un centro de innovación digital (Digital Innovation Hub) centrado en las Smart Cities y especializado en movilidad sostenible Las smart cities y la movilidad sostenible son clave para el desarrollo en un futuro no muy lejano de las ciudades. Gracias a la tecnología y a la digitalización se puede hacer que no solo sean ciudades más eficientes sino mejorar la vida personal y profesional de sus ciudadanos. Alcobendas, tercera ciudad de España en cuanto a facturación de empresas, es uno de los municipios más comprometidos con este nuevo futuro y por ello este jueves ha puesto la primera piedra para continuar liderando esta innovación.

Analizando los retos de la movilidad y las oportunidades que ofrecen las smart cities ha sentado las bases para la creación de un nuevo centro de innovación, Digital Innovation HUB. En esta primera toma de contacto, en la que definir estos retos, Alcobendas HUB ha contado con la ayuda de Gabriel Bellomusto, responsable del proyecto Enfoca2, especialista en metodología ágil Lean Startup, profesor del IE (Instituto de Empresa) y de la Universidad Europea

En esta primera sesión han participado el vicealcalde, Miguel Ángel Arranz, así como los concejales de Innovación, Roberto Fraile; Obras y mantenimiento de la ciudad, Cristina Martínez; y Seguridad y Movilidad, Aitor Retolaza; además de directores y técnicos del Ayuntamiento de Alcobendas así como miembros de la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA) y de Alcobendas HUB.

En esta sesión interna llevada a cabo el pasado jueves en la sede de Alcobendas HUB, se ha establecido un plan de acción en tres fases que hará que todos los actores que formen parte del proyecto lleguen a la consecución de los objetivos. En la primera fase, se identificarán los problemas y posibles soluciones a los mismos, en la segunda fase, se validarán dichas soluciones con todo tipo de agentes e interlocutores de la ciudad, y en una tercera fase se presentarán estas soluciones a los futuros miembros del centro para que desarrollen dichas soluciones.

Dentro de este plan, en esta sesión se han identificado los problemas y las causas a las que se enfrentan para generar un lienzo inicial en el que establecer las bases. En una segunda fase, se han planteado las posibles soluciones a través de propuestas de valor que permitan resolver esos problemas identificados y por último, se han analizado cómo y a quiénes afectan estos problemas y soluciones, definiendo unos modelos de negocio para cada propuesta de valor.

El concejal de Innovación, Roberto Fraile, ha declarado que en esta primera jornada de innovación “hemos evaluado los problemas de movilidad de Alcobendas; y hemos puesto sobre la mesa algunas posibles soluciones. Se trata del primer paso para el lanzamiento de un nuevo Centro de Innovación con el que pretendemos reforzar el ecosistema empresarial de la ciudad y aportar soluciones innovadoras que mejoren Alcobendas”.

Por su parte, el vicealcalde ha declarado que “con este nuevo centro de Innovación que ahora proyectamos. Alcobendas seguirá siendo un referente dentro del ámbito de la innovación, así como de la sostenibilidad, apoyando realidades medioambientales que supondrán un mayor desarrollo de la ciudad”.

Sobre Alcobendas HUB

ALCOBENDAS HUB nace para facilitar la inversión y asistir al inversor atendiendo todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha de cualquier tipo de empresa.

ALCOBENDAS HUB está formado por un equipo de profesionales altamente cualificados para conducir la elección del inversor al acierto, permaneciendo a su lado desde el momento de iniciar la tarea de prospección, ofreciendo información, proporcionando asistencia y facilitando los trámites, hasta llegar a la puesta en marcha del proyecto, con una alta gama de servicios que aportan valor añadido a la necesaria toma de decisiones.

Y no se queda ahí, ALCOBENDAS HUB está lista para facilitarle todo lo necesario para su traslado personal y familiar, contando con las aportaciones y la implicación de grandes empresas y de todos los sectores sociales, educativos, deportivos y culturales de la ciudad.

