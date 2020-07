LifestyleGarden llega a España

LifestyleGarden es una marca sostenible de muebles de jardín y terraza que llega a España. Con un objetivo que determina su forma de trabajar y de ver la vida: crear productos extraordinarios que combinen la experiencia en diseño con las últimas técnicas de producción y materiales que hayan sido probados como sostenibles y con un rendimiento superior Una nueva marca de muebles para terraza y jardín.

LifestyleGarden, una marca sostenible de muebles de jardín y terraza, llega a España. Con un objetivo que determina su forma de trabajar y de ver la vida: crear productos extraordinarios que combinen la experiencia en diseño con las últimas técnicas de producción y materiales que hayan sido probados como sostenibles y con un rendimiento superior.

Creen fielmente que un cambio en el consumo de la gente y la sociedad es posible por eso, ellos son los primeros en desarrollarlo. Todos los materiales usados por la marca se fabrican en sus propias instalaciones para así asegurarse al 100% de su gran calidad, consistencia y sobre todo, sostenibilidad.

Este compromiso y forma de entender y ver la vida y la naturaleza se ve reflejado en todo lo que hacen: solo usan madera con certificado FSC que quiere decir que es cultivada de manera responsable.

Sostenibilidad

Para aportar un poco más su grano de arena, han llevado a cabo un proyecto llamado “DuraOcean” que consiste en la producción de sillas a partir de redes de pescar y otros plásticos encontrados en los océanos.

La presencia de plásticos y residuos contaminantes en los mares es un problema grave al que se enfrenta el planeta. Al año se producen 300 millones de toneladas de plásticos de las cuales 8 millones acaban en los océanos destruyendo a los animales y su ecosistema.

Cada silla “DuraOcean” contiene 4 kilos de plásticos que son recogidos en proyectos circulares de recuperación de los océanos y las patas están fabricadas con madera de eucalipto FSC.

Además, esta silla se puede reciclar completamente al final de su vida para formar parte de nuevo en el ciclo de producción.

Sin embargo, no se quedan solo en esta iniciativa. La empresa lleva varios años operando con el lema “Doing businnes the right way- the sustainable way” que les lleva a trabajar con materiales 100% propios para desarrollar productos de manera ética y sostenible:

DuraBoard®: un material único en el mercado, duradero y muy resistente. Hecho con una mezcla de serrín y plástico que proviene de restos de producción de sus propias fábricas.



Madera con certificado FSC®: toda la madera que emplean en la fabricación de sus productos ha sido cultivada en plantaciones responsables, lo que significa que se puede rastrear todo el proceso hasta el árbol de origen.



Petan®: fibra sintética de ratán, duradera, resistente al clima con un color y tacto natural. Hecho con polietileno puro mezclado con aditivos colorantes ecológicos, haciéndolo reciclable al 100%.



Duresin®: fórmula única, hecha de polipropileno, ideal para uso en exteriores ya que no necesita mantenimiento. Duresin® no contiene químicos nocivos y puede ser reciclado al 100% sin producir desperdicios ni dañar al medioambiente.

Su gran experiencia en diseño internacional les ha llevado a crear colecciones únicas con unos diseños y materiales propios para convertir el hogar en algo más.

Colecciones

Tienen un amplio catálogo de colecciones y productos entre los que elegir, sin ningún tipo de problema, cuál queda mejor con el estilo del jardín. Además, destacan por una sencillez y elegancia única de LifestyleGarden. Entre sus colecciones se puede encontrar lo que se busca.

Con la llegada del verano y del buen tiempo estar en la terraza es una obligación. Por eso, LifestyleGarden tiene un amplio catálogo con colecciones como Martinique que destaca por una frescura y tonos neutros que quedan perfectos en cualquier tipo de jardín. Se caracteriza por una fusión de delicados contornos bordeados junto con unos generosos cojines.

Si lo que se busca es descansar y relajarse en el jardín, la colección Ipanema es la adecuada. Hecha con teca, aluminio, olefin, cuerda y Duresin lo que aportará un toque sofisticado.

Eve, al igual que Martinique, tiene una comodidad y profundidad en sus sillones que la hacen perfecta para pasar tardes tomando cafés, comiendo o simplemente para estar con los amigos.

Aruba, Salomony Portals Light tienen esa versatilidad contemporánea que aporta un look clásico y sencillo.

Si la casa se encuentra en zonas de costa donde la climatología puede afectar al mobiliario del jardín, la colección Solana destaca por ser muy resistente. Tiene una gama de colores que no pasa de moda.

Palau tiene un diseño sencillo pero elegante que combina materiales para convertirse en la colección más Premium: estructura de aluminio recubierta, un toque madera y cojines de olefin.

Bahamas es más que perfecta para zonas muy amplias, combina olefin y petan además de ratán sintético tejido a mano. En esta colección la elegancia es lo que más destaca.

Si lo que se busca es una colección que destaque por la gran gama de color y un diseño espectacular, Nassau es la adecuada. El diseño de las sillas que combinan plástico Duresin con patas de madera es perfecto para un jardín o exterior lleno de color y alegría.

Llegada a España

Para su lanzamiento en España, han contado con la colaboración de varios influencers del país. Uno de ellos es Samantha Vallejo – Nájera, uno de los jurados de MasterChef España.

Los distribuidores de la marca están presentes en más de diez ciudades del territorio nacional, en su página web se encuentra un localizador de tiendas que ayuda a identificar cuál está queda más cerca.

LifestyleGarden llega al territorio español con muchas ganas de marcar un antes y un después en la forma de consumo. En la página web hay más información sobre ellos, sus valores… y sobre todo sus colecciones.

También están presentes en redes sociales donde suben, de primera mano, información sobre la marca.

