Servicio Compra Segura ECVV apunta a garantizar la seguridad de pagos para compradores extranjeros

martes, 14 de julio de 2020, 12:38 h (CET) El Servicio de Compra Segura ECVV proporciona a terceros servicios de transacciones internacionales y garantizadas para dar una protección completa a los derechos e intereses de los compradores, y para prestarles asistencia con el fin de hacerles sentir más a gusto durante los pagos Con el rápido aumento de las actividades económicas globales, el comercio electrónico internacional B2B ha crecido a pasos agigantados, y los compradores extranjeros ahora pueden hacer uso de una gran cantidad de comodidades y numerosos beneficios. Sin embargo, los compradores extranjeros se preocupan principalmente por los problemas de seguridad de los pagos en línea y las estafas las cuales son bastante comunes en las transacciones internacionales. El Servicio de Compra Segura ECVV proporciona a terceros servicios de transacciones internacionales y garantizadas para dar una protección completa a los derechos e intereses de los compradores, y para prestarles asistencia con el fin de hacerles sentir más a gusto durante los pagos.

Estafa 1: “Me estafaron en un sitio web de b2b por ordenar 20 macbooks y pagué 400$ por cada una. Los chicos me dijeron que enviara dinero por MoneyGram y yo les pagué y luego nunca me enviaron los productos y desaparecieron".

Estafa 2: “Hice el pedido y el proveedor cambió el precio de mi pedido a un 50% más alto, diciendo que hubo pequeños errores de precio, por favor revise la lista de precios. Si olvida verificar el precio final y hace el pedido, el dinero ha desaparecido”.

El proceso de pago garantizado es el siguiente:

Paso 1: Los pedidos del comprador se realizan a través del Servicio De Compra Segura ECVV.

Paso 2: El comprador paga al banco designado de ECVV.

Paso 3: El comprador confirma el recibo.

Paso 4: ECVV libera el fondo al proveedor. Recientemente, el Servicio De Compra Segura ECVV se ha actualizado al modo de implementación SaaS, que proporciona transacciones en línea visualizadas, electrónicas y digitales para garantizar aún más la seguridad de los pagos para los clientes. Compatible con todos los canales de colección por terceros populares, el Servicio De Compra Segura ECVV respalda a T/T (HSBC), PayPal, pago en moneda local y otros métodos. Con Servicio De Compra Segura ECVV, los clientes tienen la libertad de elegir cómo pagar. El pago en moneda local es compatible en los Estados Unidos, Europa, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y muchos otros países del Medio Oriente, así como también con la India y los países del sudeste asiático.

El Servicio De Compra Segura ECVV ha sido utilizado por más de 3.000 clientes internacionales desde su lanzamiento y ha asistido a agencias gubernamentales, fabricantes, minoristas mayoristas y centros de servicio a obtener y adquirir productos de China. Como la plataforma de abastecimiento de productos MRO de comercio electrónico más confiable, ECVV continuará ayudando a más empresas a ahorrar dinero, ahorrar tiempo y no tener preocupaciones para completar el abastecimiento desde China.



Empresa:Shenzhen ECVV Network Technology Corp., Ltd

Página web: https://www.ecvv.com/

