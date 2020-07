Telefónica y Dedalus se unen para impulsar la Patología Digital en España Comunicae

martes, 14 de julio de 2020, 12:43 h (CET) El acuerdo alcanzado es una apuesta por la innovación tecnológica al servicio de la transformación digital en anatomía patológica Telefónica y la multinacional de TIC salud, Dedalus, han firmado un acuerdo comercial para potenciar el desarrollo de la Patología Digital en hospitales y organizaciones sanitarias. Aunque el contrato, inicialmente pondrá el foco en el mercado español, las compañías no descartan internacionalizar el modelo.

Esta alianza fortalece y consolida la oferta de las dos firmas para la digitalización de los servicios de anatomía patológica, cubriendo de forma integral los requerimientos actuales del mercado de la patología digital, tanto a nivel de solución tecnológica como de infraestructura de comunicaciones.

La patología es una actividad clave del sistema sanitario para toma de decisiones clínicas y el objetivo fundamental de las organizaciones sanitarias es acortar los tiempos del diagnóstico garantizando su calidad.

La digitalización del servicio de anatomía patológica elimina toda barrera física y sienta las bases para la integración con plataformas de inteligencia artificial que ayudan y agilizan la toma de decisiones, impulsa la compartición de recursos y conocimiento en tiempo real y afianza el trabajo multidisciplinar. Esta nueva forma de organización digital permite optimizar la gestión de los recursos del servicio de anatomía patológica, lo que redunda en la obtención de diagnósticos más rápidos y precisos.

En el marco de este acuerdo, Dedalus proveerá su solución de patología digital integrada basada en una tecnología que permite abordar la transformación digital de los laboratorios actuales de forma paulatina. A nivel de software, la propuesta incluye un completo sistema de información de laboratorio que responde a los nuevos requerimientos de la patología digital y una potente interfaz visual como estación para el patólogo. Basada en tecnología web zero footprint, este visor diagnóstico multidisciplinar integra herramientas propias de la especialidad, así como funcionalidades de colaboración y una plataforma de inteligencia artificial de apoyo a la decisión clínica.

Por su parte, Telefónica se encargará de garantizar el correcto almacenamiento de las pruebas patológicas digitales, como las biopsias, piezas quirúrgicas, citologías y autopsias, para un periodo mínimo de 4 años. El objetivo es que éstas sean accesibles por los facultativos desde cualquier terminal conectada al sistema, sin tener en cuenta ubicaciones geográficas ni barreras informáticas.

Para ello, se ha diseñado un sistema en 3 fases que integra y conecta desde la recogida de las muestras en el laboratorio hasta la digitalización de las mismas con su diagnóstico, pasando por las infraestructuras de redes y comunicaciones necesarias para poder conservarlas con 2 niveles de almacenamiento. En un primer nivel, las pruebas que se almacenen serán de acceso inmediato para aquellos pacientes que estén en tratamiento activo; y en un segundo nivel, las pruebas estarán disponibles durante meses para consultas y estudios.

“Nuestro objetivo con este proyecto es que la tecnología facilite la compartición de la información y el diagnóstico de los pacientes entre diversos facultativos y entre los propios enfermos, lo que ayudará a agilizar los tratamientos y permitirá gestionar mejor las epidemias. Y para que ello sea posible las comunicaciones son clave”, ha señalado María Jesús Almazor, CEO de Telefónica España.

Por su parte, Ricardo Mazón, director general de Dedalus España, ha comentado lo siguiente: “Esta unión nos permite desarrollar una propuesta integral para impulsar la patología digital al responder a los retos que se les plantean a los servicios de anatomía patológica y a las organizaciones sanitarias en el momento actual. Con esta apuesta de fortaleza tecnológica y comercial queremos facilitar la digitalización de esta especialidad clínica, esencial para la mejora de nuestros diagnósticos y el avance de la medicina.”

Sobre Grupo Dedalus

Grupo Dedalus nace en 1982 en Florencia y es el primer operador europeo en sistemas de diagnóstico hospitalario y uno de los principales actores internacionales de TIC salud. La compañía es actualmente propiedad de Ardian, el fondo de capital privado más grande de Europa y el 4º del mundo. Con más de 3.500 trabajadores, Grupo Dedalus tiene proyectos en 30 países de los 5 continentes.

En la actualidad, Dedalus es la única compañía de software sanitario capaz de ofrecer total cobertura funcional a las organizaciones de la salud que están en el camino de la transformación digital, garantizando la integración total de las soluciones TIC de todos los actores que participan del proceso asistencial.

