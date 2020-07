NATURKENVA, especialistas en ramos de flores artesanales y de grandes dimensiones, lanzan su tienda online Comunicae

martes, 14 de julio de 2020, 09:34 h (CET) La empresa especializada en la creación de ramos de flores frescas y secas decide comenzar la distribución a través de Internet con envíos gratuitos, para que el cliente no tenga que moverse de su casa si quiere tener un ramo de flores de calidad Debido al largo período de tiempo que han tenido que pasar los españoles en casa, han adoptado las tendencias de realizar compras online, sin necesidad de acudir a la tienda física para adquirir el producto. Lo mismo sucede con el sector de los ramos de flores;Naturkenva decidió lanzar el pasado 15 de junio la venta de sus productos a través de su nueva página web. En esta, los clientes podrán comprar ramos de flores de diferentes tamaños y tipos con envíos gratuitos y sin necesidad de un pedido mínimo. Como oferta de bienvenida de la tienda online, se ofrecen 5€ de descuento con el código NATURKENVA, que estará disponible hasta el 31 de agosto de 2020.

Naturkenva pretende ser un espacio donde las personas puedan elegir los ramos que más le gusten y enviarlos a domicilio: la entrega se hace en 24 horas o en la fecha elegida al comprar el ramo. De esta forma, los ramos están pensados para ser regalados y comprar ramos de flores en la web de Naturkenva es una opción ideal para sorprender en la puerta de casa. Los ramos de flores, como son artesanales, se irán actualizando en función de la temporada y estación del año o de días especiales del calendario.

En esta empresa se pueden encontrar todo tipo de ramos de flores: frescas y secas, además de plantas y otros detalles para incluir en la compra. Además, se incluye de forma gratuita una tarjeta dedicatoria, donde le usuario puede escribir el mensaje que quiera para esa persona que recibirá el ramo o elegir entre los mensajes predeterminados en función del evento especial (amor, amistad, nacimiento, boda, etc.). También se incluye un sobre con vitaminas para añadir en el agua en que se mantendrá el ramo al llegar a casa, para que así las flores aguanten más días. Por último, todos los ramos se envían con un embalaje especial, para que no sufran daños y están envueltos en papel craft, que les da un toque más artesanal.

Los dueños de Naturkenva son Andreu y Miquel, que cuentan con una trayectoria y una expansión continua de su empresa. Actualmente cuentan con 2 sedes logísticas, más de 200 puntos de venta de sus flores y una flota de transporte propia con 17 vehículos. Gracias a sus grandes instalaciones y su expansión continuada, han decidido emprender esta tienda online para llegar a un público más amplio.

“Nos hace muchísima ilusión poder anunciar que ya contamos con una tienda online. Ahora, nuestros ramos de flores podrán llegar a muchos más hogares y serán perfectos para enviar como regalo sorpresa. Queremos sorprender con nuestros ramos de flores, y que nuestros clientes puedan encontrar en nuestra web una multitud de opciones con las que sorprender a sus compañeros, amigos, pareja, familiares o personas especiales. En definitiva, queremos que nuestros ramos de flores, frescas o secas, sirvan para compartir y vivir nuevas emociones”, afirman los directores de Naturkenva.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.