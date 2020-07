Área Oftalmológica Avanzada y Hospital Dexeus incorporan novedades en el tratamiento del Glaucoma Comunicae

martes, 14 de julio de 2020, 09:03 h (CET) El glaucoma es la segunda causa de la ceguera en el mundo occidental. Factores nuevos como la disbiosis de la microbiota y la calidad del sueño, podrían estar en el origen del glaucoma y su evolución El glaucoma es una enfermedad que puede ocasionar la pérdida irreversible de la visión, por eso es importante conocer los factores desencadenantes y principales síntomas. Se sabe que el factor más importante del glaucoma es la elevación de la presión intraocular y que su tratamiento es fundamental para controlar la enfermedad. Sin embargo, cada vez hay más pacientes que, tras el control de la presión intraocular su enfermedad sigue progresando ocasionando pérdida de visión.

Los estudios más recientes ponen de manifiesto un proceso neurodegenerativo relacionado con el glaucoma y causante de la atrofia progresiva del nervio óptico. Los estudios señalan la relación del proceso neurodegenerativo con factores genéticos y ambientales, como el estilo de vida, estrés, deporte, dieta, etc. Es por este motivo que desde la Unidad de Glaucoma insisten cada vez más en revisar estos factores, para prevenir la aparición de la enfermedad y sobre todo, para frenar su avance y el deterioro visual.

El proceso neurodegenerativo del glaucoma se relaciona con el estrés, la nutrición y el sueño. Estos aspectos van estrechamente ligados. De hecho, Área Oftalmológica Avanzada dispone de estudios con un elevado grado de evidencia que señalan que la alteración de la microbiota intestinal es uno de los factores más importantes en la fisiopatogenia de esta enfermedad. Las alteraciones en la microbiota están estrechamente ligadas a la nutrición y a la calidad del sueño y juegan un papel fundamental, tanto en la incidencia del glaucoma como en su curso y grado de complicaciones.

Se trata de factores nuevos que hay que tenerlos en cuenta junto a los sistemas clásicos de diagnóstico, como el análisis de las fibras nerviosas de la retina con polarimetria o la papila del nervio óptico con topografía 3D. Además, es necesario analizar factores nuevos para predecir la aparición del glaucoma y sobre todo, para el control y resolución. En esta línea de nuevas acciones, la Unidad de Glaucoma de Área Oftalmológica Avanzada, junto con el Hospital Dexeus, ha desarrollado 2 novedades importantes y pioneras en nuestro país:

- Un algoritmo matemático que permite caracterizar a cada paciente

- Analizar la presencia y grado de participación en el glaucoma de la microbiota intestinal y la calidad del sueño.

Mediante la combinación de los factores de riesgo y el estado de la retina y nervio óptico se pueden establecer las probabilidades de padecer la enfermedad y quizás más importante, establecer la evolución que seguirá cada paciente, gracias a un algoritmo matemático.

Paralelamente, han incorporado un ‘scrining’ de estudio para detectar el estado de disbiosis intestinal así como de la calidad del sueño, para establecer su relación con el glaucoma. Para ello, cuentan con especialistas en estas materias que colaboran con los oftalmólogos.

Nuevamente Area Oftalmologica Avanzada e Instituto Universitari Dexeus se ponen a la cabeza a la hora de incorporar estrategias que beneficien a sus pacientes, en este caso en el Glaucoma, una enfermedad que es la 2ª causa de ceguera en el mundo y donde los tratamientos actuales no garantizan su control.

