inbestMe democratiza su revolucionario modelo de inversión socialmente responsable a partir de 1.000 euros

martes, 14 de julio de 2020, 09:06 h (CET) Se consolida como el Robo Advisor con mayor personalización del mercado, con más de 100 carteras de ETFs, fondos indexados o planes de pensiones, incluidas temáticas como la ISR Siguiendo con su estrategia de democratizar la inversión, ofreciendo servicios a medida altamente eficientes y con bajos costes, inbestMe aplicará a sus carteras de fondos indexados de los clientes que lo deseen criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), a partir de 1.000 euros. InbestMe ya fue pionera en Europa en 2018 al ofrecer carteras temáticas ISR mediante ETFs, a partir de 15.000 euros. El objetivo es dar respuesta a un perfil de inversor cada vez más inclinado hacia un modelo socioeconómico más sostenible, además de permitir el traspaso de fondos con diferimiento fiscal.

La fintech con sede en Barcelona ha demostrado que invertir con valores sociales no significa renunciar a rendimientos futuros, al contrario, la rentabilidad de este tipo de carteras ha resultado mejor durante los últimos años. Incluso durante la crisis derivada del covid-19, este modelo de inversión ha demostrado ser algo más resiliente, con una rentabilidad en el último año hasta junio de 1,9% para un perfil medio (6), 4 puntos porcentuales por encima de las carteras sin sesgo ISR. A largo plazo, la rentabilidad anualizada asciende a 3,9% desde el comienzo del backtest en enero de 2015, con un riesgo más bajo (medido por la volatilidad).

Las nuevas carteras de fondos ISR están formadas por clases de activo descorrelacionadas combinando hasta 10 fondos para obtener una máxima diversificación, seleccionados entre la oferta de fondos ISR de algunas de las gestoras más reconocidas como Vanguard, iShares y Amundi, con un promedio de exposición a criterios socialmente responsables muy elevada, del 63%.

“Tanto desde un punto de vista personal como de empresa, impulsar y hacer accesible la inversión socialmente responsable es una de nuestras prioridades. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que estas carteras sean lo más sostenibles posibles a medida que se vaya ampliando la oferta de fondos indexados ISR”, explica el CEO de la compañía, Jordi Mercader. “Porque creemos que en el futuro la inversión será sostenible o no será. Este lanzamiento forma parte de nuestra misión como empresa y es nuestra modesta aportación para contribuir a una sociedad mejor y más sostenible. Hoy en día ya es posible una inversión ética sin renunciar a la rentabilidad a partir de 1.000 Euros”, concluye.

Inversión automatizada y ultradiversificada a bajos costes

inbestMe es una agencia de valores supervisada por la CNMV que gestiona carteras de inversión mediante gestión indexada (o pasiva). Sus carteras altamente diversificadas y automatizadas muestran un comportamiento en el binomio rentabilidad/riesgo muy atractivo, superando sistemáticamente en casi 4 puntos porcentuales la TAE media de los fondos de inversión tradicionales.

Su eficiencia se debe en parte a sus bajos costes que (después de un ajuste reciente) se encuentran entre los más competitivos del sector: el coste total medio de sus carteras está en torno al 0,65% (incluyendo comisión de gestión, depositaria y el coste de los fondos indexados o ETFs), muy por debajo de los costes de servicios tradicionales. En las nuevas carteras de fondos ISR la comisión de gestión se equipara a la de las carteras inbestme Strategic FI que oscilan entre el 0,15% y el 0,45%.

Los gastos de mantenimiento y custodia también se igualan y varían desde el 0,095% al 0,16%. Lo único que cambiará son los costes medios del fondo (TER) pasando a un 0,18% o 0,19% (en función del importe invertido).

inbestMe se consolida como el robo advisor con mayor personalización del mercado y capacidad de dar respuesta a todo el ciclo financiero del inversor, con hasta 11 perfiles y 100 carteras eficientes de bajo coste, entre las que se pueden elegir diferentes planes: ETFs, Fondos indexados, planes de pensiones, carteras temáticas ISR o Value, y tanto en euros como dólares, dependiendo del plan. Todo ello, mediante una operativa totalmente digitalizada y sencilla, a través de su web www.inbestme.com o en su app.

